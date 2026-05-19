Marco Aurelio, filósofo estoico y emperador romano: “Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza”

Marco Aurelio fue un emperador romano, pero también fue un filósofo y poeta, quien se destacó gracias a su serenidad y su poder; sin embargo, una de sus frases más conocidas fue la siguiente: "Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza", y aquí te diremos cuál es el significado de este hombre que fomentaba el estoicismo.

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Este emperador practicaba la filosofía para poder afrontar conflictos dignos de un emperador, y es que esta disciplina se ocupa directamente de una serie de problemas teóricos y prácticos, los cuales, con reflexión, interpretación textual y ejercicio de la razón, el también poeta llegaba a una respuesta que para él era la mejor.

Por otro lado, el filósofo también era una persona que practicaba el estoicismo, la cual es una rama de la escuela filosófica. De hecho, los estoicos de la Antigüedad afirmaban que, cuando no se puede controlar lo que ocurre alrededor, sí se puede controlar la manera en cómo se piensa.

Entonces, el estoicismo se basa en un sistema lógico y la ley de relación de “causa-efecto” por lo que, para quienes lo practicaban, el Universo entero es una estructura racional y comprensible, aun cuando no se pueda visualizar o entender su estructura.

¿Quién fue Marco Aurelio ?

Marco Aurelio nació en el año 121 d.C, este niño creció en el centro de una familia aristocrática de Roma, por lo que pudo recibir una buena formación educativa y sobre todo, filosófica; en su vida pudo estudiar griego, por lo que citó a Eurípides y Homero. Ya en su juventud se interesó en la filosofía, especialmente en el estoicismo, una rama que cobró mucha popularidad en esos años.

Este emperador obtuvo el trono en el año 161 d.C, pero gobernó a lado de su hermano adoptivo Lucio Vero. Aunque este estoico no reflexionó directamente sobre su vida como mandatario, sí abordó grandes temas relacionados con su persona como, por ejemplo: el peso de sus responsabilidades y la necesidad de tener que defender la justicia, además reconoció que tenía que tomar decisiones que mejorarán el interés del pueblo que gobernaba.

"Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza", frase para analizar

La frase: "Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza", fue escrita por Marco Aurelio en su obra llamada “Meditaciones”, la cual quiere decir que, tu paz mental no depende de lo que pasa a tu alrededor, sino de cómo reaccionas ante estas situaciones; a grandes rasgos se podría estar centrando en el control de lo que sucede.

Por ejemplo, tú no puedes controlar el clima, la economía, el tráfico o bien, las opiniones de las personas, ya que estos son considerados como acontecimientos; pero, lo que sí puedes tener control de ellos, son tus pensamientos, intenciones, decisiones y reacciones, las cuales vienen de tu mente.

