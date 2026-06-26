Mario Benedetti, escritor uruguayo; sobre soltar: “Sería violento para mí permanecer en un lugar en el que no recibo lo que necesito”

Sin duda alguna, hablar de grandes escritores pertenecientes a la famosa generación del 45 es hablar de Mario Benedetti, uno de los novelistas y poetas más sobresalientes de la literatura universal, mismo que no solo escribió grandes obras sino que dijo frases en las que reflexionó sobre temas de la vida. Una de las más famosas fue una en la que tocó el tema de los límites y soltar "Me he dado cuenta de que no puedes darme lo que necesito [...]. Sería violento para mí permanecer en un lugar en el que no recibo lo que necesito", fueron algunas de sus palabras. En esta frase corta, pero poderosa, el destacado cuentista expresa que no es bueno que una persona se encuentre con otra que no la valora o no le corresponde de manera recíproca en cualquier sentido. Esto suele suceder en relaciones amorosas, de amistad o incluso profesionales. Por su parte esta frase integra la importancia de valores como el autocuidado, el respeto por sí mismo, la toma de decisiones y el amor propio.

¿Quién era Mario Benedetti?

Su nombre completo era Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti Farrugia González. Nació el 14 de septiembre de 1920 y perteneció a la famosa “Generación del 45”; uno de los grupos de escritores uruguayos más reconocidos. A lo largo de su carrera escribió más de 80 libros en los que incluyó cuentos, novelas, poesía, ensayos, canciones, teatro y críticas cinematográficas. Dentro de sus obras más importantes destaca “La Tregua” de 1960; en esta narra parte de la vida del personaje “Martín Santomé” y cómo su vida cambia al enamorarse de una persona de su trabajo, “Gracias por el fuego”; de 1965, en la que hace una crítica a la oligarquía de Uruguay, “Primavera con una esquina rota”; de 1982, esta la escribió cuando se encontraba exiliado y relata parte de la dictadura militar así cómo lo que se vivía en prisión.

El Premio Jristo Botev de literatura de Bulgaria, Premio Llama de Oro de Amnistía Internacional y el Premio Morosoli de Plata de la Fundación uruguaya Lolita Rubial, son solo algunos de los reconocimientos que recibió el destacado escritor.

Frases de Mario Benedetti

A lo largo de su carrera, el destacado novelista dijo diversas frases que siguen teniendo impacto en diversos lectores y todo el público, algunas de las más destacadas son las siguientes.

