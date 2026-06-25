¡Nueva música! KPop Demon Hunters celebra su primer aniversario con OST especial

Fue hace un año que el mundo vio por primera vez la película de KPop Demon Hunters y sí, a poco más de 365 días nadie jamás imaginó el fenómeno en que se convertiría, siendo una de los títulos animados más exitosos de todo el mundo y una de las historias más populares de los últimos años.

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Este sábado 20 de junio la película cumplió su primer año en streaming, por lo que se publicó una edición especial de la banda sonora que al igual que la película, le ha dado la vuelta al mundo, encabezando las listas de popularidad de todo el mundo e incluso colándose en los premios de música más destacados.

KPop Demon Hunters lanzará nueva música por aniversario

El nuevo OST (Original Sound Track) de KPop Demon Hunters es una edición especial por el aniversario de la película y contó con la producción ejecutiva de Ian Eisendrath, así como de Teddy Park (el productor de los temas originales de la película), mismo que se espera que esté disponible este 29 de junio en todo el mundo de manera digital y física por parte de la disquera republic records.

Esta versión cuenta con canciones de agrupaciones como HUNTR/X, Saja Boys y TWICE, dejando ver el paso que han ganado dentro del mundo del K-Pop.

¿Qué podremos escuchar en el nuevo OST de KPop Demon Hunters?

La nueva versión de la música original de las también llamadas “Guerreras K-Pop” contará con las siguientes canciones:

