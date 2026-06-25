The Evil Dead Burn: fecha de estreno y curiosidades del más sangriento de la saga

Los fanáticos del terror han empezado con la cuenta regresiva para ver el regreso de una de las sagas de terror más queridas del mundo. Así es, The Evil Dead Burn: En llamas se estrena el próximo 10 de julio y los fans ya no pueden esperar más, pues el filme sigue apostando por el gore extremo que la convirtió en un clásico del género. El director incluso revela que fue difícil evitar la clasificación R en Estados Unidos (solo para mayores de 18 años).

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Una escena fue considerada demasiado extrema

Algo que ha llamado mucho la atención es que en algunas entrevistas el director ha revelado que la película originalmente incluía una secuencia mucho más violenta que cualquiera que se haya visto antes.

“Hay una escena que no es para mayores de 18 años. Es una escena muy, muy dura. Y, lamentablemente, tengo que eliminarla, así que no la verán tan extrema como se concibió, porque necesito que la película sea no solo para mayores de 18 años. Estamos intentando encontrar un buen equilibrio”, explicó.

Desafortunadamente, el director no ha revelado detalles sobre lo que trataba la secuencia. Muchos fanáticos esperan que pronto se revelen detalles sobre esta escena.

The Evil Dead Burn: Una saga famosa por llevar el gore al límite

La icónica franquicia de terror y comedia fue creada por Sam Raimi en 1981 y desde entonces la saga ha llamado la atención de los fanáticos por sus escenas grotescas y violentas. Muchos fans esperan con emoción conocer lo extrema que es esta nueva cinta, la cual desde el tráiler nos deja claro que habrá muchos objetos punzocortantes y vísceras.

¿Te animas a ver esta nueva entrega de la franquicia?