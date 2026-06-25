The Bear: 5 cosas que DEBES recordar antes de ver el estreno de la quinta temporada

¡Oído, chef! Este jueves, 25 de junio, se estrena la quinta temporada de una de las series más caóticas y aclamadas por la crítica en los últimos años: The Bear. La cuarta entrega se estrenó hace exactamente un año, por lo que aquí te refrescamos la memoria y te compartimos 5 cosas que DEBES recordar antes de adentrarte en el tan esperado final de la serie.

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5 cosas que DEBES recordar antes de ver la quinta y última temporada de The Bear

A escasas horas de su estreno en Disney+, aquí te compartimos 5 puntos clave que debes tener en cuenta antes de ver la quinta y última temporada de The Bear.

Carmy abandona el restaurante

La cuarta temporada terminó con una gran e inesperada revelación: Carmy (Jeremy Allen White) se retira. Tras años intentando “salvar” el restaurante de su hermano, el Oso necesita un cambio en su vida. Está cansado de los altibajos de ser chef, por lo que anuncia su salida oficial, lo que nos dejó con una gran duda: ¿Sydney (Ayo Edebiri) seguirá adelante sin su gran mentor o también abandonará el barco?

El terrible accidente de Richie

Tras la salida de Carmy, Sydney exige que Richie (Ebon Moss-Bachrach) se involucre más en el negocio, pues ha sido el personaje con mayor desarrollo a lo largo de la serie. No obstante, al final de la cuarta temporada, Riche sufre un aparatoso accidente: se le ve conduciendo bajo una intensa lluvia, cuando es violentamente impactado por un camión. No hay más. El episodio llega a su fin en ese preciso instante. ¿Será que Richie sigue con vida? Hay muchas incógnitas alrededor de aquella última escena…

¿Qué pasará con la estrella Michelin?

Mientras los protagonistas lidian con sus propios problemas, aún queda una pregunta más por resolver: ¿El Oso conseguirá su tan ansiada estrella Michelin? Este anhelado reconocimiento podría asegurar no sólo el éxito del restaurante, sino también su permanencia, así como el liderazgo de Sydney. ¿El trabajo de todo el equipo finalmente será reconocido? No queda más que esperar…

No hay dinero

The Bear se ha quedado sin fondos. El reloj impuesto por el tío Jimmy (Olver Platt) llegó a ceros y eso sólo significa una cosa: vender el restaurante que tanto trabajo logró construir. Para este punto, lo único que podría salvarlo sería un milagro… Y por “milagro” nos referimos a la tan anhelada estrella Michelin.

La relación entre Carmy y Donna comienza a cambiar

A lo largo de la serie, los espectadores hemos sido testigos del tremendo drama familiar en torno a la familia Berzatto. No obstante, en la temporada anterior, todo parece que comienza a cambiar. Carmy finalmente logra reconectar con su madre, Donna (Jamie Lee Curtis), por lo que es probable que veamos más de esta reconciliación en la nueva entrega.

¿A qué hora se estrena la nueva temporada de The Bear en Disney+?

La quinta temporada de The Bear tendrá su estreno en Disney+ la noche de este jueves, 25 de junio. Esta última entrega estará compuesta por ocho episodios y todos serán liberados en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México).

“La temporada 5 comienza justo después de que Sydney, Richie y Natalie (Sugar) se enteran de que Carmy se alejó de la industria de la gastronomía y les dejó el restaurante. Los nuevos socios deben unirse para crear un servicio que, esperan, les valga una estrella Michelin”, se lee en la sinopsis oficial de la última entrega.