Michael Ende, filósofo alemán: ‘El tiempo es la vida misma, y ​​la vida reside en el corazón humano’

“Momo” es uno de los libros más entrañables de Michael Ende gracias a sus frases y profundas reflexiones sobre la humanidad y el sentido de la vida. Una de sus citas más conocidas dice: “El tiempo es la vida misma, y la vida reside en el corazón humano”. Aunque se trata de una invitación a la introspección, muchas personas todavía tienen dudas sobre lo que realmente significa.

¿Qué quiso decir Michael Ende con su frase?

Michael Ende, escritor alemán, plasmó en “Momo” una de sus reflexiones más profundas sobre el valor del tiempo. La frase completa dice: “Porque el tiempo es vida, y la vida reside en el corazón. Y cuanto más ahorraba de esto la gente, menos tenía”, según recoge el portal Goodreads.

Para comprender esta cita, primero es necesario conocer la trama de la novela. “Momo” cuenta la historia de una niña huérfana con el extraordinario don de saber escuchar. De acuerdo con la sinopsis oficial, cuando unos misteriosos “hombres grises” convencen a las personas de ahorrar tiempo mientras se lo roban, la protagonista debe emprender una aventura para salvar a la humanidad.

A través de esta historia, Ende plantea que el tiempo no es un recurso económico que deba acumularse, sino la esencia misma de la existencia. Desde esta perspectiva, quien intenta “ahorrarlo” únicamente para ser más productivo termina deshumanizándose y perdiendo aquello que da verdadero sentido a la vida.

¿Quién era Michael Ende?

Michael Ende fue uno de los escritores más influyentes de la literatura infantil y juvenil del siglo XX. Nació el 12 de noviembre de 1929 en Garmisch-Partenkirchen, Alemania. Según información recopilada por la Universidad ITESO, destacó por su capacidad para combinar la fantasía con la filosofía y la reflexión sobre la sociedad y la condición humana.

Además de “Momo”, Michael Ende dejó otras obras que se convirtieron en clásicos de la literatura fantástica, entre las que destacan: