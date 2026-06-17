Morgan Freeman, actor estadounidense, sobre la libertad: “Te encierran de por vida y eso es justo lo que te quitan”

Morgan Freeman, uno de los actores más influyentes e importantes de la últimas décadas, mismo que cuenta con un Premio Oscar como Mejor Actor de Reparto debido a su participación en Million Dollar Baby hizo una gran reflexión sobre la libertad en una película, misma que plasmó en la frase: “Te encierran de por vida y eso es justo lo que te quitan”, con estas palabras el reconocido actor expresó que la libertad se pierde en el momento en el que una persona está encerrada. La frase fue dicha en uno de los diálogos de la cinta Sueño de fuga, también conocida como The Shawshank Redemption. Las palabras fueron emitidas por e Ellis Redding, personaje al que dió vida Freeman, mismo que se encontraba encerrado en prisión.

¿De qué trata la película The Shawshank Redemption?

Esta película publicada en 1994 está basada en la obra “Rita Hayworth y la redención de Shawshank”, la cual fue escrita por Stephen King. La cinta narra la historia de Andy Dufresne, un hombre que fue condenado de manera injusta a dos cadenas perpetuas por dos asesinatos. Sin embargo, en prisión (en la de Shawshank) desarrollará y llevará a cabo todas todas sus habilidades financieras debido a que se formó como banquero. Además de ello desarrollará una gran amistad con el personaje de Ellis Redding, quien es su compañero de celda.

Una de las características de Andy es que busca en todo momento apoyar a sus compañeros y jamás pierde su humanización, en comparación de los demás reclusos, quienes han quedado institucionalizados. El final de esta historia es uno de los más impactantes en la historia del séptimo arte ya que muestra lo que un hombre puede hacer cuando tiene esperanza

¿Quién es Morgan Freeman?

Morgan Freeman nació el 1 de junio de 1937 en Estados Unidos. A pesar de que hoy en día es una estrella mundial que ha destacado por su participación en cine, también llegó a formar parte de la pantalla chica en proyectos como 'Más allá de los límites de la realidad' y 'The Electric Company'. Su carrera le ha valido diversos premios, entre ellos un Globo de Oro por la película 'Paseando a Miss Daisy'. Algunos de los títulos que destacan en su filmografía son: Seven, Los imperdonables, Tiempos de Gloria, Todopoderoso, Como Dios, Invictus, Robin Hood: El príncipe de los ladrones, Ahora me ves, solo por mencionar algunos títulos.