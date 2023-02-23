“To Leslie”, la película que recomienda Stephen King.

Estamos ya a escasos días para que la Oscarmanía pegue fuertemente a todos, pues el 12 de marzo se va a celebrar la 95 entrega de los premios de la Academia, por cierto, ¡recuerda que ese día tienes una cita en el canal correcto para ver la ceremonia de premiación!

Sin duda, cada vez es más difícil elegir a los nominados de entre tantos grandes talentos y obras y este año no fue la excepción, ¿ya viste todas las películas que fueron nominadas? ¡Espero que sí! Y si no, tienes chance aun para verlas, ¿has escuchado de "To Leslie"? Porque esta vez hablaremos sobre esta película y cómo fue que robó la tención de Stephen King.

La película que tocó miles de corazones: To Leslie.

"To Leslie" es una película independiente que trata temas sensibles, por lo cual fue que conectó con miles de personas, pues trata de una madre que tras ganar la lotería y volverse rica, gasta su premio en alcohol. Cuando termina con su millonario premio, Leslie regresa a su pueblo natal para volver a la vida de su hijo, pero en su intento por hacer bien las cosas, las termina haciendo mal y comete error tras error hasta hundirse cada vez más. La actuación de Andrea Riseborough como Leslie fue tan espectacular, que miles de personas sintieron una puñalada en el corazón con su actuación, incluido 'El Rey del Terror', Stephen King.

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¿Por qué Stephen King recomienda ver esta película?

El conocido "Rey del Terror" se ha caracterizado por recomendar mediante su Twitter películas y libros que a él le parecen trabajos invaluables, como lo fue Andrea Riseborough en "To Leslie". El escritor compartió mediante un tuit:

TO LESLIE: Me encantó esta película. Salió de la nada y me golpeó en el corazón. Andrea Riseborough es incandescente.

TO LESLIE: I loved this movie. Came out of nowhere and hit me dead in the heart. Andrea Riseborough is incandescent. — Stephen King (@StephenKing) February 9, 2023

Y si el gran maestro Stephen King dice que la actuación de Riseborough fue espectacular, ¡yo le creo!

"To Leslie" entró este año en las nominaciones de los Premios Oscar 2023 en la categoría de Mejor Actriz para Andrea Riseborough, quien, por cierto, protagonizó una gran polémica por la nominación debido a que hubo una campaña para prestigiar el papel de la actriz (orquestado por ella misma y su publicista).

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Peeeeero bueno... ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con la nominación? ¿Crees que la merecía? Te leo en mis redes sociales y recuerda ver la entrega de los Premios Oscar 2023 este 12 de marzo solo por Azteca 7.