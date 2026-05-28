Sócrates, filósofo griego: “El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor”

El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor: Sócrates; esta frase se volvió bastante popular en el siglo XXI gracias a que no busca ponerles un valor a los afectos o a las amistades, sino que hace un señalamiento directo en la prudencia preventiva para que los sujetos lleven a cabo una buena relación en la sociedad.

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¿Qué quiere decirnos Sócrates con su frase "El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor"?

Cabe señalar que, el pensamiento socrático el cual se centra principalmente en la práctica, la virtud y la ética, hace hincapié en que, las relaciones humanas necesitan una inversión de tiempo, juicio y sobre todo sinceridad. Para este pensador, ateniense, era muy importante reconocer el valor de alguien y que no es un acto egoísta, sino una forma de inteligencia emocional, la cual es capaz de proteger al individuo de posibles falsas expectativas.

Entonces, la enseñanza sobre la frase: “El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor”, se refiere directamente a la verdadera rentabilidad de una amistad, la cual se manifiesta en la capacidad de poder acompañar sin esperar beneficios inmediatos.

¿Quién fue Sócrates?

Sócrates nació en Atenas hacia el 470 a.C y falleció en el 399 a.C. Este pensador es un referente de la inflexión en la filosofía occidental. De hecho, el medio Británica señala que, aunque tuvo una gran influencia como filósofo, nunca escribió sus propias enseñanzas, y que prefería vivir del diálogo vivo y de la mayéutica (un método de preguntas que se destina a ayudar a sus discípulos a aflorar sus propias ideas).

El filósofo fue hijo de un cantero y una partera, por lo que, su vida estuvo marcada por la austeridad, pero, su valentía como soldado hoplita en el ejército de Atenas y sobre todo, su compromiso innegociable con el examen de la existencia humana, hicieron que se dedicara al debate en el ágora.