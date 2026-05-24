Sócrates, filósofo griego: “No dejes crecer la hierba en el camino de la amistad”

Entre los grandes pensadores que ha dado el mundo de la filosofía se encuentra Sócrates, un filósofo ateniense considerado uno de los fundadores de la filosofía occidental. A diferencia de los pensadores anteriores, que se enfocaban en el origen de la naturaleza y el cosmos, Sócrates dio un giro radical al pensamiento al centrar su atención en el ser humano, la moral, la justicia y la virtud.

¡La busca mientras sale con otra! Beatriz echa de cabeza a Omar

Debido a que el filósofo griego no dejó ninguna obra escrita, todo lo que se sabe de él proviene de los relatos de quienes fueron sus discípulos, principalmente de Platón. Estudiarlo es tomar contacto con gran parte del origen del mundo de la filosofía.

El legado de Sócrates

Al indagar sobre Sócrates no encontramos con la mayéutica, su revolucionario método de pensamiento. Este es considerado su mayor legado ya que, a través del diálogo estructurado y de preguntas constantes, el filósofo griego no pretendía enseñar una verdad absoluta, sino guiar a sus interlocutores para que descubrieran el conocimiento por sí mismos, desarmando prejuicios y falsas certezas.

Esta postura es lo que sintetizada en su famosa frase "Solo sé que no sé nada". Así, Sócrates sentó las bases de la filosofía occidental al colocar la ética, el autoconocimiento y el examen crítico de la propia vida en el centro de la reflexión humana.

Sócrates y una frase para pensar

El legado de Sócrates puede percibirse en muchas de sus frases más populares. Una de ellas es la que dice “No dejes crecer la hierba en el camino de la amistad” con la que nos quiso decir que la amistad no se mantiene sola; requiere cuidado y presencia.

Al analizar esta frase se puede interpretar que si dejas de caminar por un sendero, la naturaleza sigue su curso: la maleza crece, el camino se borra y, eventualmente, cruzar por ahí se vuelve difícil o imposible. En este punto, analiza la Inteligencia Artificial (Gemini), lo mismo pasa con las relaciones humanas. La "hierba" representa el olvido, el orgullo, la falta de tiempo o la simple dejadez.

En la actualidad, esta frase de Sócrates se aplica como un recordatorio para no cambiar la conexión real por la virtual: significa no conformarse con dar un like o ver las historias de un amigo en redes sociales, sino tomarse el tiempo de mandarle un mensaje espontáneo, llamarlo o coordinar un café.