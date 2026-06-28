Sócrates, filósofo griego, sobre la vida: “Quien no está contento con lo que tiene, no estaría contento con lo que le gustaría tener”

Desde la Universidad de Navarra (España) remarcan que la filosofía pone nombre a nuevas realidades o ideas aún no pensadas con claridad, que muchas veces son incorporadas a las ciencias o a la política. Esto puede tomarse como una definición de esta disciplina que invita a todos a cuestionarnos sobre lo que nos rodea.

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Esta acción fue la que realizaron grandes pensadores a lo largo de la historia y sentaron las bases de la filosofía que conocemos en la actualidad. Sus grandes reflexiones los inmortalizaron y convirtieron en objeto de estudio.

Sócrates y la filosofía

Entre las figuras más destacadas de la filosofía se encuentra Sócrates, uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia. Su nombre tomó un gran prestigio pese a que nunca escribió sus reflexiones, pero fueron sus discípulos, como Platón, quienes difundieron sus premisas.

Dentro de la filosofía, Sócrates es considerado como el padre de la filosofía occidental. Lejos de enfocarse en el origen de la naturaleza y el universo, decidió cambiar el foco del pensamiento hacia el ser humano, la moral, la justicia y la ética.

Sócrates y una frase para pensar

De acuerdo con el mismo Sócrates, su forma de analizar la vida y enseñar era hacer que sus interlocutores hallaran contradicciones en sus propios argumentos. Sin embargo, existen muchas frases que le son adjudicadas y que representan parte de su obra como la que dice “Quien no está contento con lo que tiene, no estaría contento con lo que le gustaría tener”.

Esta frase da de lleno en un patrón muy humano: la trampa de la insatisfacción crónica. Lejos de decirnos que seamos conformistas, Sócrates apuntaba a un error de cálculo mental e intentaba decirnos que en muchas ocasiones somos incapaces de habitar el presente y eso puede ser un freno a nuestra felicidad.

