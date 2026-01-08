Globos de Oro: ¿Cuáles han sido los discursos más emotivos de esta premiación?

Los Globos de Oro 2026 están a punto de llevarse a cabo. Este próximo domingo 11 de enero se reconocerá a lo mejor del cine en diversas categorías. Sin embargo, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Actriz de Reparto son las más esperadas.

Uno de los mejores momentos de este evento es el discurso que los artistas ganadores dan al momento de recibir su premio, es por eso que te contamos quiénes han dado los mensajes más emotivos al ganar.

¿Cuáles han sido los mejores discursos en Los Globos de Oro?

Sin duda hay muchas celebridades que nos han conmocionado con sus discursos, una de ellas fue Demi Moore, ganadora a Mejor Actriz de Comedia por su papel en La Sustancia en 2025. Al recibir su premio dijo que era la primera vez que ganaba algo por su trabajo como actriz.

Hace 30 años un productor me dijo que hacía películas de palomitas y para mí eso significaba que no me merecía algo como esto, que hacía películas que generaban dinero, pero que eso nunca sería reconocido y me lo creí

dijo la actriz. Expresó que las mujeres deben reconocer su valor fuera de los estándares de belleza y que el premio era un reconocimiento al amor por su trabajo.

Por otro lado, otra de las celebridades que durante 2025 conmovieron al público con su discurso fue Adrien Brody, quién recibió el premio a Mejor Actor por su papel en The Brutalist. Sus palabras fueron muy emotivas ya que su mensaje estuvo dedicado a sus padres

Ustedes siempre me apoyaron, siempre le doy crédito a mi madre por influenciarme como artista, pero papá tú eres los cimientos de está familia

dijo el actor entre lágrimas. Definitivamente este fue un mensaje conmovedor ya que Brody dejó claro que la familia es un gran soporte para cumplir nuestras metas y mantenernos firmes en el camino de las adversidades.

En 2023 el director mexicano Guillermo del Toro recibió el Globo de Oro a Mejor Película por su trabajo en Pinocho. Su discurso fue uno de los más conmovedores ya que expresó lo importante que es la animación en el cine “La animación es cine, la animación no es un género para niños, es un medio” dijo el cineasta, dejando en claro que hay películas animadas con temas profundos que tocan fibras en cada persona y que eso es cine.

¿Qué mexicanos estarán presentes en Los Globos de Oro 2026?

La Bandera Mexicana estará más que presente ya que Guillermo del Toro y Diego Luna están nominados. El primero cuenta con la nominación a Mejor Director por su trabajo en la película Frankenstein, y el segundo está nominado en la categoría Mejor Actor de Drama en TV por su papel en la Serie Andor. Sin duda será una noche donde ambos recibirán todo el apoyo de los mexicanos ya que ponen en alto el nombre del país con su trabajo.