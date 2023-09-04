Fotos | El salto de fe: así se grabó la película Assassin's Creed

La franquicia de Assassin’s Creed inició desde hace mucho tiempo, y si bien todo lo que sucede en los videojuegos es bastante impresionante, ¿qué pensarías si te digo que las acrobacias se hicieron de forma real en la película estrenada en el 2016? ¡Pues agárrate bien del asiento y decide de qué bando vas a estar! porque este dato podría hacerte volar la cabeza.

Y si quieres saber más, checa aquí los lugares de la película que existen en la vida real.

Recuerda no perderte Assassin’s Creed en su estreno Platinum el 23 de septiembre solo por Azteca 7.