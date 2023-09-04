Assassin’s Creed: estos son los lugares de la película que sí existen

El nombre de Assassin's Creed ha recorrido todo el mundo, la reputación que esta franquicia se ha hecho desde que en el 2007 salió el primer videojuego que rápidamente se convertiría en una de las historias favoritas de todos los gamers a nivel internacional.

A partir de su éxito, muchos esperaron que la historia de los asesinos y de los templarios pasara rápidamente el modo videojuego para salir a la luz en la pantalla grande o incluso en formato de serie a través de la pantalla chica, y ese sueño se hizo realidad cuando se anunció en el 2016 que estas historias estarían en el cine.

Teniendo como protagonista al afamado actor Michael Fassbender, la gran noticia se dio a conocer bastante rápido y fue la espera de muchos fans que estaban al borde del asiento por saber cómo sería esta nueva entrega de los afamados asesinos.

Y entre las miles de maravillas que esta cinta presenta, como su historia original y que nos da a conocer a un nuevo personaje, se encuentran también todas las locaciones en las que se filmaron diversas escenas de suma importancia para la película.

Todos los fans sabemos que los primeros videojuegos tienen un peso importante de la historia dentro de la antigua Europa, y en esta ocasión no es algo diferente, pues España es el lugar que se usa como protagonista a lo largo de casi toda la cinta.

Una de las primeras secuencias de acción es donde sale el templario Torquemada, ese lugar que parece desértico y como si no le hubieran dado remodelación desde hace mucho tiempo se encuentra en El Chorrillo, Almería, España, un set en donde se han rodado muchas películas desde 1960. Conócelo dando click aquí.

Otro sitio que está relativamente cerca del anterior es el Desierto de Tabernas, en donde se graba una de las persecuciones clave para el conflicto principal de toda la historia de Assassin's Creed, la película. Si lo quieres ver solo da click.

El lugar en donde Aguilar (Michael Fassbender) es iniciado por fin dentro de la orden de los asesinos se ubica en el Castillo de la Calahorra, que si te metes a ver dando click aquí te sorprenderá de lo imponente que es esa construcción y claramente distinguirás que tiene todo el toque de la saga de Assassin's Creed.

Abstergo es una industria bastante grande y por lo que se conoce en los videojuegos, sus infraestructuras suelen ser bastante desarrolladas e imponentes, tal es el caso del lugar que utilizaron en la película para darle espacio a esta empresa, sin embargo, este lugar se ubica en Los Ángeles, pues se trata del Pinewood Studios que podrás recorrer aquí.

Una importante y bastante impresionante locación que aparece en la película, pero que no es en España, se trata de la Catedral de Ely, que se ubica en el Reino Unido y que cuenta con un impresionante tragaluz en forma octagonal que adorna un estilo gótico muy llamativo. Chécala aquí.

Si eres capaz de reconocer cada uno de estos sitios o incluso logras identificar otros más, no olvides comentarlo en las redes de @aztecasiete, y no te pierdas el estreno Platinum de Assassin's Creed este sábado 23 de septiembre solo por Azteca 7, el canal correcto, y recuerda: nada es verdad, todo está permitido.