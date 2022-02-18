FOTOS | Celebridades que tienen un Hachiko en su vida.

Si tienes un “perrihijo” contigo o apoyas a las casas de refugio de mascotas para conseguirle un hogar a un lomito, sin duda tienes un enorme corazón como estas celebridades, porque al igual que en Hachiko. Siempre A Tu Lado, estos perritos se ganaron un lugar muy especial con sus dueños.

Tener un perrito, no es sólo tener una mascota, desde que entra a tu vida se convierte en tu familia, incluso tu mejor amigo, porque es fiel, leal y confiable. Como lo vimos en la cinta Hachiko. Siempre A Tu Lado, protagonizada por Richard Gere y que en realidad está basada en hechos reales.

La historia narra la vida de Parker Wilson (Richard Gere) un profesor de universidad que trabaja lejos de su casa. Día a día se acerca a la estación de tren para trasladarse a su trabajo. No obstante, un día en el que regresa del trabajo, se encuentra a un cachorro, de la raza akita. Sin saber qué hacer con él, decide llevárselo a su casa. Con el paso del tiempo, Parker y “Hachi”, su nueva mascota, se terminan haciendo inseparables, acompañándolo a diario a sus deberes, hasta que en un inesperado día, termina cambiando todo.

¡Entérate! 7 cosas que no sabías de la película Siempre a tu lado, Hachiko.

Pero el amor de Parker hacia Hachi no sólo se queda en la pantalla, también lo vemos con estos famosos que aman a sus lomitos y lo demuestran en sus redes sociales.

Así que no lo piensen más y dale clic a las fotos y descubre de que celebridades estamos hablando, dos de ellos hasta cuenta de Instagram le hicieron a su “perrihijo” y ¡lo amamos!.

No te pierdas este domingo Hachiko: Siempre A Tu Lado por la pantalla de Azteca 7 y también da clic aquí para que la puedas ver (no olvides tener un pañuelo a la mano). 🥺



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