FOTOS | Mira cómo lucen los protagonistas de Mira Quién Habla Ahora, casi 30 años después.

Mira Quien Habla Ahora, es una cinta estadounidense, la cual salió al público en 1993, dirigida por Tom Ropelewski y protagonizada por John Travolta y Kirstie Alley. Esta película es la última parte de una trilogía, empezando por Mira Quién Habla (1989) y Mira Quién Habla También (1990).

Como sabemos, en esta tercera parte Mickey y Julie (los hijos de está icónica pareja) ya son mayores, pero lo sorprendente son los dos nuevos miembros a la familia: Rocks, un perro callejero que estaba a punto de ser sacrificado, y Daphne, una perrita muy educada pero también muy consentida.

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Y hablando de los dos hijos, que en aquel entonces tenían 5 y 8 años aproximadamente, y este tiempo que pasó, los años les cayeron muy bien, pero ¿a qué se dedicarán? ¿tuvieron sus propios hijos? ¿siguen en contacto con sus compañeros Travolta y Alley? Aquí te lo decimos.

Así que dale clic a cada foto y descúbrelo. Mientras tanto, no te pierdas este domingo Mira Quién Habla y Mira Quién Habla Ahora por la señal de Azteca 7.



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