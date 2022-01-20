Las leyendas del Hip Hop In Da House. Mira el tráiler oficial del show del medio tiempo del Super Bowl LVI.

Así es, la NFL anunció el día de hoy que el Halftime Show de este año y promete que será el más épico y lleno de estrellas. Con el tráiler del espectáculo del próximo Super Bowl, el cual se llevará a cabo en el SoFi Stadium, en Los Angeles.

Las leyendas y grandes estrellas del rap y hip hop serán los encargados del espectáculo, que llevará el nombre de The Call y aparecen en este video de poco menos de 4 minutos. Cabe mencionar que este video fue dirigido por F. Gary Gray, director de la película Letras Explícitas, la cual está basada en hechos reales, sobre los inicios del grupo N.W.A Niggas With Attitudes (Arabian Prince, DJ Yella, Dr. Dre, Eazy-E, Ice Cube y MC Ren) quienes revolucionaron el mundo del hip hop a finales de los años 80.

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It's Showtime

En este tráiler vemos a Eminem enfrentándose en un duelo de rap con su alter ego, Slim Shady, moviendo palabras en una pizarra futurista, al estilo Tony Stark, con Rap God tocando en el fondo. Acto seguido, aparece Snoop Dogg cantando The Next Episode en un viaje por las calles de los Angeles en autos clásicos. Después la diosa Mary J. Blige sale en escena con la canción Family Affair de fondo, en una pasarela de lo más glamurosa y divina. Para el siguiente corte, Kendrick Lamar sale con la canción Humble de su nueva producción.

Todos ellos reciben la llamada o mensaje de Dr. Dre, quien los cita en el SoFi Stadium ya que tiene toda su jugada planeada, tal cual piezas de ajedrez. Según menciona el NY Post, Dr. Dre junto con su empresa Beats produjeron todas las canciones que aparecen en este tráiler.

The most epic, star-studded @Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show trailer is OUT! 📽️🌟



Watch these five music titans get ready for the #PepsiHalftime Show on Feb 13th. https://t.co/Zgesis0IWB pic.twitter.com/KiUqUjYZxi — NFL (@NFL) January 20, 2022

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