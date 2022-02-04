FOTOS | La emotiva razón por la que Alex Pettyfer dejó la actuación.

El actor Alexander Richard mejor conocido como Alex Pettyfer es un actor y modelo británico. Ha interpretado varios personajes en el mundo de Hollywood como a Alex Rider en la película del 2006 Stormbreaker y a John Smith en Soy El Número Cuatro, siendo esta película quién lo dio a conocer en el mundo de la ficción.

Y es que esta adaptación de la novela que lleva el mismo título, intenta llevar a cabo la misma estrategia de películas juveniles, la de mezclar elementos del cine de terror y ciencia ficción pero desde una perspectiva adolescente.

En Soy El Número Cuatro vemos la destrucción de un planeta oculto, y sin ningún hogar 9 jóvenes extraterrestres se ocultan en la Tierra. El cuarto del grupo, llamado Jonh Smith (Alex Pettyfer), se da cuenta de que no está a salvo. Sus perseguidores saben dónde se esconde, han acabado con los tres alienígenas anteriores y van tras de él.

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Actor y modelo

El 14 de junio de 2009, el actor Pettyfer, ocupó el 1er puesto del top 50 de los solteros más codiciados del Reino Unido en la revista femenina Company. Y en ese mismo año, la revista británica Glamour lo ubicó en el puesto 21 de su lista de los hombres más atractivos del planeta.

Pero esto no es realmente el motivo del porqué ya no lo vemos en la gran pantalla, así que dale clic a las fotos y descubre los bonitos motivos.

No te pierdas este domingo por la pantalla de Azteca 7, Soy El Número Cuatro.



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