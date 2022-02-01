Vive las emociones al límite con estos Estrenos Platinum 2022 ¿Estás listo?

Con emociones al doble y las películas más taquilleras de Hollywood, te presentamos el avance de todo lo que traemos para ti en cada estreno Platinum. Desde películas animadas, hasta cintas con alta dosis de acción, porque son para toda la familia.



“Con el poder del universo en busca de justicia, somos invencibles”

Por primera vez, desde su estreno en la pantalla grande, podremos ver en televisión abierta y desde la comodidad de tu hogar, grandes cintas como La Liga De La Justicia, Mad Max. Furia En El Camino, o Mi Villano Favorito 3, entre otras.

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Un 2022 lleno de superhéroes

Con la llegada de Superman, Batman, La Mujer Maravilla, Aquaman y todo el equipo de La Liga De La Justica, este nuevo año arrancamos con nuevos héores y esperadas secuelas como Angry Birds 2 o Godzilla. Rey De Los Monstruos.

No esperes más y disfruta de toda la magia y aventuras que traemos para ti.

Sin duda alguna, nuestra querida host Regina Murguía nos mostrará mes a mes todos los detalles y datos curiosos de cada estreno.

Así que la pantalla de Azteca 7 te espera, para que lo disfrutes con tus amigos o en familia.

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