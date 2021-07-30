FOTOS | Cosas que probablemente no sabías sobre Liv Tyler.

La belleza y el talento de Liv Tyler, la han convertido en una de las estrellas más icónicas de Hollywood, y aquí te contaremos un poco sobre las cosas que probablemente desconocías sobre su vida y carrera.

Y por cierto, este domingo no te pierdas por nada del mundo a Liv Tyler en Armageddon en la pantalla de Azteca 7, una de las películas más memorables de esta increíble actriz.

1. Hoy tengo que decirte papá…

Todos sabemos que Liv es hija del legendario Steven Tyler, líder y vocalista de Aerosmith, sin embargo, lo que pocos saben es que la actriz no conoció a su padre hasta la década de los años 80, cuando ella ya tenía 9 años de edad, y esto parece algo sacado como de película, pero así fue.

Resulta ser que, Bebe Buell, la madre de Liv y Steven, no tenían una relación para cuando nació, y fue con el paso del tiempo que el cantante y compositor pudo construir una relación cercana con su hija.

2. ¡Chica, tienes talento nato!

Liv nos ha impresionado con su poderosa capacidad para interpretar en la pantalla grande, y sin duda resulta desconcertante enterarse de que nunca ha tomado clases de actuación.

Siendo su madre modelo, y su padre cantante y compositor, queda claro que el talento natural es la herencia más valiosa que posee Liv Tyler.

3. C’est la vie

¿Lujos, fama, y extravagantes placeres? A Tyler no le impresiona, de hecho lleva una vida bastante tranquila, y ni siquiera recurre a las comodidades y amenidades que habitualmente consumen otras estrellas, no tiene chofer, y le gusta conseguir lo que necesita por su propia cuenta.

De hecho se ha tomado un largo tiempo para mantener en pausa su carrera y disfrutar así de su hermosa familia.

4. ¡Compadre!

Recientemente se reveló que el exfutbolista David Beckham, es padrino de dos de sus pequeños hijos, y es que, el agente deportivo David Gardner, esposo de Liv es su inseparable amigo desde que eran niños.

5. No le gusta que le ordenen

Con ese espíritu rebelde que probablemente heredó de su papá, Liv confesó que no le gusta que le digan qué hacer, y esta fue la razón principal por la que terminó odiando su etapa como modelo durante su adolescencia, y considera que podría haber disfrutado más de aquella época, si hubiera tomado las cosas con mayor recepción.

6. Inspiración

Para Tyler es súper importante trabajar en beneficio de la educación de los niños, y las investigaciones para hallar la cura contra el cáncer, y ha reconocido que para ella ser embajadora de la buena voluntad de la UNICEF la llenó de grandes satisfacciones, y de hecho, confesó que Angelina Jolie y su dedicación a las causas humanitarias, la inspiraron a seguir trabajando por los más desfavorecidos.

Da clic aquí, y entérate de cómo inspiró Armageddon a la NASA para proteger la Tierra.

