Cómo inspiró Armageddon a la NASA para proteger la Tierra.

Dicen que la realidad supera a la ficción, y en 2018 se confirmó, ya que, la NASA prácticamente se inspiró en la película de Armageddon, para crear una misión que permitiera conservar la integridad del planeta Tierra.

De acuerdo con información rastreada por la agencia espacial más importante del planeta, un par de enormes asteroides se encuentran en tránsito directo hacia la órbita terrestre, uno previsto para el año 2022, y otro para el 2024, los cuales pretenden “redirigirlos” a un lugar seguro, y la forma que plantean para hacerlo es idéntica a la usada en Armageddon.

Muchas veces se ha cuestionado el realismo que existe en la trama de Armageddon, y al parecer, esta es una verdadera preocupación para la NASA, ya que, desde hace varios años, se estudia la forma de mejorar la defensa planetaria, con la finalidad de reducir amenazas procedentes del espacio exterior.

Esta misión de la NASA plantea que una nave espacial sea estrellada contra un asteroide potencialmente peligroso, para reducir el riesgo de impacto contra la Tierra.

La misión DART es un experimento para probar la efectividad de una maniobra para desviación de asteroides, tal cual lo vimos en Armageddon y se tiene previsto que en 2022 se haga el lanzamiento de la nave especial que tiene como propósito salvar al planeta de la amenaza que pudiera representar.

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Y es que, a pesar de todas las pruebas y simulaciones que se hacen de manera habitual para preparar tecnología que permita eliminar o reducir las amenazas, este experimento se hará posible en 2022.

Asimismo, se tiene prevista la creación de un telescopio espacial infrarrojo, para avanzar en la defensa del planeta que habitamos, esto les daría la oportunidad de poner en la mira los asteroides que pudieran ser una potencial amenaza.

Se ha mencionado que Armageddon cuenta con muchas impresiones, se han señalado más de 160 errores en la trama de esta épica cinta dirigida por Michael Bay.

Y aunque en esta misión no será Bruce Willis el que comande la misión para poner a salvo al planeta, es sorprendente pensar que la trama que llegó a la pantalla grande en 1998, ahora es una realidad. ¿Sorprendente, no?

Salva tu sábado del aburrimiento, y no te pierdas por nada del mundo “Armageddon” en la pantalla de Azteca 7, y descubre cómo es que Bruce Willis, Ben Affleck, y toda su tripulación, logran comandar una misión para salvar al planeta.

