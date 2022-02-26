FOTOS | Los mensajes ocultos de Happy Feet.

Si no conoces la historia de este pingüino bailarín, te estás perdiendo de una increíble cinta. Ya sea por los adorables personajes, la animación en 3D e incluso por las escenas con humanos reales, esta película nos deja una bonita reflexión.

Pero ¿De qué va Happy Feet?

Happy Feet cuenta la historia del pingüino emperador, llamado Mumble (su voz en inglés es interpretada por el actor Elijah Wood). Este amiguito pingüino, a diferencia del resto de su especie, no sabe ni puede cantar, pero lo que sí puede es bailar muy bien, el ritmo natural que corre por sus venas se ve y se siente. Aunque los líderes de la colonia no lo ven muy bien y lo excluyen, impidiendo que pueda estar con su familia y con su futuro amor Gloria (Brittany Murphy). En su camino para reencontrarse tiene muchas aventuras que obviamente no te puedes perder.

Esta cinta incluye las voces de un gran elenco, como Elijah Wood, Robin Williams, Brittany Murphy, Hugo Weaving, Nicole Kidman y Hugh Jackman.

¡Entérate! Red. El héroe que todos queremos como amigo.

Sin duda alguna, la producción de esta película no escatimó en gastos y fue muy bien planeada. Y se nota, pues en el año de su estreno ganó un premio Óscar como mejor película de animación. Aunque también causó grandes controversias por los mensajes que tiene ¿Quieres saber cuáles son?

Dale clic a cada foto para descubrirlos y no te pierdas este domingo Happy Feet por la pantalla de Azteca 7.



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