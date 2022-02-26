Red. El héroe que todos queremos como amigo.

Sin duda alguna, cuando escuchas Angry Birds, se te viene a la mente este simpático y enojón pájaro rojo. Y es que Red por su gran valor se ha convertido en el héroe que todos queremos como amigo y aquí te damos los motivos.

¿Quién es Red y por qué es tan enojón?

Red, es un cardenal del desierto, originario de Isla Pájaro y con una personalidad muy diferente a la de los demás.

´Él es huérfano en Isla Pájaro, sus padres lo abandonaron cuando aún estaba en el huevo y este apareció en objetos perdidos. De ahí se convirtió en una pequeña ave antisocial que rara vez tenía contacto con alguien más.

Ya en su edad adulta, tiene el enfrentamiento con Leonard El Rey Cerdo, Red fue aceptado por todos los habitantes de Isla Pájaro y tuvo muchos nuevos amigos. Ejemplo claro es Chuck y Bomb. Estos 3 en acción son aves de dinamita pura.

Se sabe que además de ser un poco enojón, es el líder del grupo. En todo el universo de Angry Birds, él no tiene ningún poder en particular, pero es el pájaro más respetado por ser el primero en enfrentarse a los cerdos y lanzarse contra ellos.



"¡Soy Red! ¡El poderoso defensor del nido! ¡El destructor de cerdos ! ¡La bola de demolición que revienta castillos!"

¡Entérate! No te quedes #Pajareando y participa en la dinámica de Angry Birds 2.

De forma ovalada y de plumas color rojo con grandes cejas, Red sabe ser muy responsable y persistente. Por eso se ganó el corazón de muchos. Ya que él es principalmente conocido como un héroe tras defender a su pueblo y el protector principal de los huevos.

Su mejor amigo es Chuck y en esta segunda entrega, lo veremos muy pegadito de Silver, precisamente hermana de Chuck. Algo que al veloz pájaro amarillo no le caerá nada bien.

Cabe mencionar que además de ser un héroe, el arte es su pasión y se nota muy bien porque mientras las aves de la isla tienen cabañas. Él tiene una casa de diseño interesante y de pequeño tenía una escultura de Águila Poderosa. ¿Lo notaste?

Si quieres enamorarte más de Red y verlo en acción. No te pierdas este Domingo nuestro Estreno Platinum Angry Birds 2 por la pantalla de Azteca 7.



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