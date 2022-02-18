FOTOS | Manual para sobrevivir a un ataque zombie por Will Smith.

Sabemos que para un ataque zombie, no es que estés preparado en un dos por tres, por eso a raíz de la película Soy Leyenda, protagonizada por Will Smith, te damos un manual para que puedas salir victorioso. Ganando como siempre.

Recordarás que en Soy Leyenda Robert Neville, (interpretado por Will Smith) es un científico militar, y es el único hombre con vida tras la inevitable expansión de un terrorífico virus. Robert se salvó debido a su desconocida inmunidad al virus, pero no está solo… Hay zombies que habitan en la noche y están muy hambrientos de algo o alguien vivo…

Pero ¿Qué es un zombie?

Un zombie tiene contexto como un culto vudú. Se trata de un muerto que recobra vida pero sin perder su descomposición natural. Más adelante este contexto pasó a la literatura fantástica como sinónimo de muerto viviente.

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En esta cinta dirigida por Francis Lawrence (director de Constantine y Los Juegos Del Hambre), nos muestra a estos zombies como peligrosas criaturas mutantes que habitan en la noche. Will huirá de ellos al ponerse el día y tratará de matarlos mientras duermen.

Y sí su sangre es un plus para sobrevivir, pero sí eres un simple mortal como yo, que con la primavera le da alergia ¡Quedé! Dale clic a las fotos y descubre cómo puedes sobrevivir a un apocalipsis zombie.

No te pierdas este domingo Soy Leyenda por la pantalla de Azteca 7.