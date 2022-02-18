FOTOS | Milagros Inesperados: extraños sucesos y secretos del rodaje.

Han pasado 23 años del estreno de ‘Milagros Inesperados’ (The Green Mile), pero esta cinta sigue haciendo llorar a cualquiera, hasta al que se hace el “fuerte”, pues esta historia protagonizada por Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse, Sam Rockwell, Patricia Clarkson, James Cromwell, entre otros, es tan conmovedora que te hará derramar más de una lágrima.

Algunos aseguran que este filme, que se estrenó en 1999, ya es todo un clásico y con el paso del tiempo sigue dando de qué hablar.

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Resulta que dentro y fuera del set sucedieron extraños sucesos, acontecimientos que dejan mucho qué pensar. Por lo que a continuación te contaré algunos detalles de esta peli, secretos detrás de su rodaje y algunos datos curiosos de los actores que participaron. ¡Desliza nuestra galería y entérate!

Y es que a simple vista parece una historia como cualquier otra, ambientada en la década de 1930 donde Paul Edgecomb, quien trabaja como jefe de guardias y es designado a vigilar ‘La Milla Verde’ o “el corredor de la muerte” en la penitenciaría Cold Mountain, en Luisiana, Estados Unidos. Pero oculta una curda y triste realidad.

En este lugar, Paul conoce a John Coffey, un recluso acusado de asesinato y otros cargos, pero también es un hombre con apariencia intimidante que en realidad tiene un enorme corazón, cuya relación con el jefe de guardias será la pieza clave.

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Ahora bien, si quieres saber cuáles fueron esos misteriosos sucesos y secretos durante el rodaje, te invitamos a deslizar nuestra galería y enterarte de todo. Pero lo más importante, no te puedes perder ‘Milagros Inesperados’ por Azteca 7.

