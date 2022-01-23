FOTOS | ¿Papá soltero en apuros? Mira la guía básica para sobrevivir por Drac.

Sabemos que nadie es perfecto cuando de educar a los hijos se trata y aunque seas el señor de las tinieblas como Drácula, dicha tarea no se te hará fácil, por eso checa muy bien esta guía que te podrá sacar de apuros.

Hotel Transylvania es una película de animación y este 2022 cumple 10 años que salió a la luz. El director es Genndy Tartakovsky (creador de Samurai Jack, El Laboratorio de Dexter, entre otras caricaturas).

En su idioma original cuenta con las voces de Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, Kevin James, Fran Drescher, Steve Buscemi, Molly Shannon, David Spade y Cee Lo Green.

¡Entérate! : Mira cómo lucen los protagonistas de Mira Quién Habla Ahora, casi 30 años después.

Y aunque el hilo conductor sea (como su nombre lo indica) la creación de un gran Hotel, la relación que lleva este icónico personaje de historias de terror, con su hija vimos que no fue nada fácil y más ahora que es adolescente, por eso dale clic a cada foto y descubre esta genial y monstruosa guía.

No te pierdas este domingo las primeras dos entregas de Hotel Transylvania, por nuestra señal de Azteca 7.



¡Estás en el canal correcto!