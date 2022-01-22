FOTOS | ¿Podrás? Este fue el reto de Sandra Bullock en Miss Simpatía.

Sin duda, cada que escuchas hablar a alguien de una “buena película” o que estuvo “divertida”, el nombre de Sandra Bullock siempre saldrá a colación. Y es que a lo largo de su trayectoria ha interpretado a diferentes personajes, por lo que la hemos visto en acción, drama, suspenso, comedia, en casi todos los géneros, demostrando así que no hay reto con el que no pueda.

Sin embargo, hubo una película en la cual Sandra Bullock se topó con pared y fue justamente en el 2000, año en el que se estrenó Miss Simpatía (Miss Congeniality) y en la cual fue la protagonista.

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Y seguramente te surgirá la pregunta, ¿cuál fue el reto que tuvo en esta cinta de comedia? Pues si bien parece que no hubo nada fuera de lo común, una escena de este largometraje le trajo complicaciones y estamos seguros que ni tú hubieras podido con esto.

Aunque a final de cuentas, Sandra lo logró e hizo su mejor papel. ¿Quieres saber cuál fue ese dichoso reto? ¡Desliza nuestra galería y entérate!



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