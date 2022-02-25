FOTOS | ¿Por qué mataron a este personaje de The Good Doctor?

En The Good Doctor podemos ver tanto los problemas internos de un hospital como los problemas personales de cada médico, y en esta tercera temporada sin duda nos deja con el ojo llorón por la muerte de este personaje y no se lo perdonamos a los escritores...

Bueno, no es para tanto, pero gracias a los productores y a todo el equipo de la serie, nos hicieron enamorarnos de cada uno de los personajes, tanto por su profesionalismo a la hora de entrar a quirófano, como por su bonita presencia. Ya hablaremos de esto más adelante.

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No me quiero ir señores productores

Sin duda, con el paso de cada capítulo, lo menos que queremos ver es la muerte de un personaje, pero “ya lo ves, la vida es así” y aunque nos duela funciona para darle más espacio tanto a más médicos, es decir personajes nuevos, o para que otros personajes se puedan desarollar de diferente forma. ¿Verdad Dra. Brown?

Con esto, creo que ya sabes de quién se trata, así que no esperes más y dale clic a cada una de las fotos y descubre el triste adiós de este médico (ten a la mano un pañuelo por favor).



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