FOTOS | Un héroe peludo de guerra, descubre la asombrosa historia de Rex.

A lo largo de la historia, los perros han sido empleados por los humanos para llevar a cabo muchas tareas, desde vigilar el ganado, como feroces guardianes, o como valientes exploradores y rescatistas, incluso como perros de combate.

Cada entrenamiento es muy diferente. Algunas razas tienen una mejor complexión física para desempeñar acciones de ataque y defensa, mientras que otras poseén un olfato de 10, que les ayuda a desempeñar funciones de rescate.

Desde la Primera Guerra Mundial, las razas utilizadas para las operaciones militares fueron diferentes como el Terrier de Airedale, el pastor alemán, el rottweiler o el schnauzer gigante. Y en esta historia hablaremos de uno de ellos y muy especial.

Hablamos de la cinta Rex: Un Perro Heroico, la cual está basada en una historia real de la joven cabo de la Marina Megan Leavey (interpretada por Kate Mara), cuya disciplina y relación con su perro de combate salvaron la vida de muchas personas durante su servicio en Iraq.

¡ENTÉRATE! En esta nueva cinta Nicolas Cage no deja nada a la imaginación ¿De cuál se trata?

Así que dale clic a las fotos y descubre esta asombrosa historia de un héroe de cuatro patas.

No te pierdas este domingo Rex: Un Perro Heroico por nuestra señal de Azteca 7

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