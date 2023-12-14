La historia de “Show Yourself” el nuevo “Let it go” de Frozen ll
“Show Yourself” el nuevo himno de Frozen ll, una composición que habla sobre la aceptación y la búsqueda de un lugar que te acepta tal y como eres.
El nuevo "Let it go" de Frozen ll
Los creadores de Frozen ll esperaban que “Into the Unknown” tuviera la misma impresión que “Let it go”, pero no fue así, pues "Show Yourself" se robó toda la atención. La historia de Elsa, Anna, Kristoff, Olaf y Sven se desarrolla en un nuevo viaje en lo más profundo del bosque encantado para descubrir los secretos del reino. "Show Yourself", es un tema compuesto por Idina Menzel y Evan Rachel, Idina describe a Elsa como una chica que siempre ha sido diferente al resto, tiene poderes de hielo los cuales la han mantenido alejada del resto de las personas durante muchos años.
El origen de "Show Yourself"
Los compositores revelaron a la revista “The Hollywood” que la canción “Show Yourself” fue el tema más difícil de escribir; “Sabíamos que este era el final del viaje de Elsa, y éramos un poco vagos sobre lo que sucedió exactamente cuando ella llegó allí, y lo mantendremos vago porque no queremos revelar demasiado la historia. Pero basta con decir que el primer borrador fue completamente diferente de lo que terminó en la película. Era más largo, tenía una sensación diferente, tenía un final diferente”, contó Anderson-Lopez.
“Show Yourself” empieza con Elsa viajando por el Mar Oscuro a Antohallan para buscar el “río de la memoria” y descubrir algunos secretos de su existencia, ella empieza a cantar y la voz de su madre la llama al interior de la cueva. Conforme avanza la canción, Elsa entiende que sus habilidades la han convertido en una nueva persona, por lo que deja de temerle a sus poderes y los acepta.
El mensaje más importante que transmite esta canción es aceptarte a ti mismo y encontrarte con aquellos que han pasado por lo mismo que tú.
Un recorrido por el bosque encantado aquí: FOTOS | Descubre los secretos del bosque encantado en Frozen ll
Letra de “Show Yourself” y su traducción al español
Show Yourself
Every inch of me is trembling
But not from the cold
Something is familiar
Like a dream I can reach but not quite hold
I can sense you there
Like a friend I've always knownI'm arriving
And it feels like I am home
I have always been a fortress
Cold secrets deep inside
You have secrets too
But you don't have to hide
Show yourself
I'm dying to meet you
Show yourself
It's your turn
Are you the one I've been looking for
All of my life?
Show yourselfI'm ready to learn
Ah, ah! Ah, ah!
(Ah, ah, ah, ah, ah!)
I've never felt so certain
All my life I've been torn
But I'm here for a reason
Could it be the reason I was born
I have always been so different
Normal rules did not apply
Is this the day?
Are you the way
I finally find out why?
Show yourself
I'm no longer trembling
Here I am
I've come so far
You are the answer I've waited for
All of my life
Oh, show yourself
Let me see who you are
Come to me now
Open your door
Don't make me wait
One moment more
Oh, come to me now
Open your door
Don't make me wait
One moment more
Where the northwind meets the sea
(Ah, ah! Ah, ah!)
There's a river
(Ah, ah! Ah, ah!)
Full of memory
Come my darling, homeward bound
I am found
Show yourself
Step into your power
Grow yourself
Into something new
You are the one you've been waiting for
All of my life
All of your life
Oh, show yourself
Ah, ah! Ah, ah! (Ah, ah! Ah, ah!)
Ah, ah! Ah, ah! (Ah, ah! Ah, ah!)
Ah, ah! Ah, ah!
Muéstrate
Cada centímetro de mí está temblando
Pero no del frío
Algo es familiar
Como un sueño que puedo alcanzar pero no del todo
Puedo sentirte ahí
Como un amigo que siempre he conocido
Estoy llegando
Y se siente como si estuviera en casa
Siempre he sido una fortaleza
Secretos fríos en el fondo
Tú también tienes secretos
Pero no tienes que esconderte
Muéstrate
Estoy muriendo por conocerte
Muéstrate
Es tu turno
¿Eres el que he estado buscando?
¿Toda mi vida?
Muéstrate
Estoy lista para aprender
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah
Nunca me he sentido tan segura
Toda mi vida he sido desgarrada
Pero estoy aquí por una razón
¿Podría ser la razón por la que nací?
Siempre he sido tan diferente
Las reglas normales no se aplicaron
¿Es este el día?
Eres el camino
Finalmente descubro por qué
Muéstrate
Ya no estoy temblando
Aquí estoy
He llegado tan lejos
Eres la respuesta que he esperado
Todo de mi vida
Oh, muéstrate
Déjame ver quién eres
Ven a mí ahora
Abre tu puerta
No me hagas esperar
Un momento más
Oh, ven a mi ahora
Abre tu puerta
No me hagas esperar
Un momento más
Donde el viento del norte se encuentra con el mar
Ah ah ah ah
Hay un río
Ah ah ah ah
Lleno de memoria
Ven cariño, regreso a casa
Estoy descubierta
Muéstrate
Entra en tu poder
Crece
En algo nuevo
Eres el que estabas esperando
Toda mi vida
Toda tu vida
Oh, muéstrate
Tú
Ah ah ah
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
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