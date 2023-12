La historia de “Show Yourself” el nuevo “Let it go” de Frozen ll

El nuevo “Let it go” de Frozen ll

Los creadores de Frozen ll esperaban que “Into the Unknown” tuviera la misma impresión que “Let it go”, pero no fue así, pues “Show Yourself” se robó toda la atención. La historia de Elsa, Anna, Kristoff, Olaf y Sven se desarrolla en un nuevo viaje en lo más profundo del bosque encantado para descubrir los secretos del reino. “Show Yourself”, es un tema compuesto por Idina Menzel y Evan Rachel, Idina describe a Elsa como una chica que siempre ha sido diferente al resto, tiene poderes de hielo los cuales la han mantenido alejada del resto de las personas durante muchos años.

El origen de “Show Yourself”

Los compositores revelaron a la revista “The Hollywood” que la canción “Show Yourself” fue el tema más difícil de escribir; “Sabíamos que este era el final del viaje de Elsa, y éramos un poco vagos sobre lo que sucedió exactamente cuando ella llegó allí, y lo mantendremos vago porque no queremos revelar demasiado la historia. Pero basta con decir que el primer borrador fue completamente diferente de lo que terminó en la película. Era más largo, tenía una sensación diferente, tenía un final diferente”, contó Anderson-Lopez.

“Show Yourself” empieza con Elsa viajando por el Mar Oscuro a Antohallan para buscar el “río de la memoria” y descubrir algunos secretos de su existencia, ella empieza a cantar y la voz de su madre la llama al interior de la cueva. Conforme avanza la canción, Elsa entiende que sus habilidades la han convertido en una nueva persona, por lo que deja de temerle a sus poderes y los acepta.

El mensaje más importante que transmite esta canción es aceptarte a ti mismo y encontrarte con aquellos que han pasado por lo mismo que tú.

Letra de “Show Yourself” y su traducción al español

Show Yourself

Every inch of me is trembling



But not from the cold

Something is familiar

Like a dream I can reach but not quite hold

I can sense you there

Like a friend I’ve always knownI’m arriving

And it feels like I am home

I have always been a fortress

Cold secrets deep inside

You have secrets too



But you don’t have to hide

Show yourself

I’m dying to meet you

Show yourself

It’s your turn

Are you the one I’ve been looking for

All of my life?

Show yourselfI’m ready to learn

Ah, ah! Ah, ah!

(Ah, ah, ah, ah, ah!)

I’ve never felt so certain

All my life I’ve been torn

But I’m here for a reason

Could it be the reason I was born

I have always been so different

Normal rules did not apply

Is this the day?

Are you the way

I finally find out why?

Show yourself

I’m no longer trembling

Here I am

I’ve come so far

You are the answer I’ve waited for

All of my life

Oh, show yourself

Let me see who you are

Come to me now

Open your door

Don’t make me wait

One moment more

Oh, come to me now

Open your door

Don’t make me wait

One moment more

Where the northwind meets the sea

(Ah, ah! Ah, ah!)

There’s a river

(Ah, ah! Ah, ah!)

Full of memory

Come my darling, homeward bound

I am found

Show yourself

Step into your power

Grow yourself

Into something new

You are the one you’ve been waiting for

All of my life

All of your life

Oh, show yourself

Ah, ah! Ah, ah! (Ah, ah! Ah, ah!)

Ah, ah! Ah, ah! (Ah, ah! Ah, ah!)

Ah, ah! Ah, ah!

Muéstrate

Cada centímetro de mí está temblando

Pero no del frío

Algo es familiar

Como un sueño que puedo alcanzar pero no del todo

Puedo sentirte ahí

Como un amigo que siempre he conocido

Estoy llegando

Y se siente como si estuviera en casa

Siempre he sido una fortaleza

Secretos fríos en el fondo

Tú también tienes secretos

Pero no tienes que esconderte

Muéstrate

Estoy muriendo por conocerte

Muéstrate

Es tu turno

¿Eres el que he estado buscando?

¿Toda mi vida?

Muéstrate

Estoy lista para aprender

Ah ah ah ah

Ah ah ah ah ah

Nunca me he sentido tan segura

Toda mi vida he sido desgarrada

Pero estoy aquí por una razón

¿Podría ser la razón por la que nací?

Siempre he sido tan diferente

Las reglas normales no se aplicaron

¿Es este el día?

Eres el camino

Finalmente descubro por qué

Muéstrate

Ya no estoy temblando

Aquí estoy

He llegado tan lejos

Eres la respuesta que he esperado

Todo de mi vida

Oh, muéstrate

Déjame ver quién eres

Ven a mí ahora

Abre tu puerta

No me hagas esperar

Un momento más

Oh, ven a mi ahora

Abre tu puerta

No me hagas esperar

Un momento más

Donde el viento del norte se encuentra con el mar

Ah ah ah ah

Hay un río

Ah ah ah ah

Lleno de memoria

Ven cariño, regreso a casa

Estoy descubierta

Muéstrate

Entra en tu poder

Crece

En algo nuevo

Eres el que estabas esperando

Toda mi vida

Toda tu vida

Oh, muéstrate

Tú

Ah ah ah

Ah ah ah ah

Ah ah ah ah

Ah ah ah ah

Ah ah ah ah

Ah ah ah ah

