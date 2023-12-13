FOTOS | Descubre los secretos del bosque encantado en Frozen 2

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FOTOS | Descubre los secretos del bosque encantado en Frozen ll
En Frozen ll al norte del reino de Arendelle se encuentra el bosque encantado, con un entorno mágico lleno de secretos que está regido por espíritus elementales.
Elsa tiene un poder mágico, pero siente que no encaja en Arendelle y necesita conocer el origen de sus poderes, es por esto que emprende una nueva aventura a lado de Anna, Kristoff, Olaf y Sven. Viaja a lo más profundo del Bosque Encantado y los mares oscuros que van más allá de los límites de su reino en busca de respuestas; “El reino no está a salvo. Descubre quiénes te están llamando. Tal vez ellos tengan respuestas. Ve al norte, a través de las tierras encantadas y hacia lo desconocido”, le advierte a Elsa el sabio de la tribu de las criaturas del bosque. Elsa está dispuesta a descubrir quién es en realidad y por qué posee un poder tan extraordinario.
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