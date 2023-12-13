FOTOS | Descubre los secretos del bosque encantado en Frozen 2

Elsa tiene un poder mágico, pero siente que no encaja en Arendelle y necesita conocer el origen de sus poderes, es por esto que emprende una nueva aventura a lado de Anna, Kristoff, Olaf y Sven. Viaja a lo más profundo del Bosque Encantado y los mares oscuros que van más allá de los límites de su reino en busca de respuestas; “El reino no está a salvo. Descubre quiénes te están llamando. Tal vez ellos tengan respuestas. Ve al norte, a través de las tierras encantadas y hacia lo desconocido”, le advierte a Elsa el sabio de la tribu de las criaturas del bosque. Elsa está dispuesta a descubrir quién es en realidad y por qué posee un poder tan extraordinario.