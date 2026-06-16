¡Ay, caramba! El Día del Padre está a la vuelta de la esquina y, ¿aún no tienes el regalo ideal? ¡No te preocupes! Si tu papi es un fiel amante de Los Simpson, nosotros tenemos la solución. A continuación, te compartimos 6 ideas de regalos que seguro encantarán a cualquier fan de la serie de Springfield. ¿Lo mejor de todo? ¡Cuestan menos de $300 pesos! Así que toma nota y busca el que más te guste. Recuerda hacer tu pedido con anticipación para que llegue justo el día de la celebración.

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6 regalos de Los Simpson para el Día del Padre 2026 por menos de 300 pesos

Taza

Las tazas son la opción ideal para sorprender a papá en su día. ¡Y qué mejor manera de hacerlo que con una de su personaje favorito! Aquí te compartimos un ejemplo con Homero de protagonista, pero, si buscas en línea, seguro encontrarás mayor variedad. ¡Así que manos a la obra!

| Crédito: FUNKIDS

Playera

Las playeras de dibujos animados también son una gran opción para regalar este Día del Padre. Si bien no puede usarse durante el día a día de la oficina, son perfectas para disfrutar de un fin de semana en casa o un paseo casual. Aquí te compartimos tan sólo uno de los muchos diseños que están disponibles en tiendas en línea.

| Crédito: Aurimoda

Llavero

Si lo que buscas es un regalo más discreto, pero que sea igual de sorprendente, ¿qué te parece un llavero? Sin duda, se trata de un obsequio útil con el que la persona siempre te tendrá presente. Checa este de la icónica cerveza Duff y la rosquilla favorita de Homero.

| Crédito: Hecho a mano

Funko POP!

Si tu papá es más de coleccionables, la opción ideal es un Funko POP! Debido a la gran popularidad de la serie, existe toda una variedad de opciones disponibles, por lo que los precios varían según el diseño. No obstante, hay varios que cuestan menos de 300 pesos mexicanos. Aquí un ejemplo:

| Crédito: Funko POP!

Figura de construcción

En internet también puedes encontrar diversas opciones de figuras de construcción. Este regalo es bueno ya que, además de tratarse de un obsequio para exhibir, también involucra pasar un buen rato mientras se arma. Checa este ejemplo del emblemático Krusty.

| Crédito: GREEN BRAIN

Cordón para gafete

Si tu papá es un hombre de oficina, este regalo seguro le encantará. Se trata de un cordón temático de Los Simpson para cargar identificaciones. Si bien se trata de un obsequio sencillo, también es bastante útil.