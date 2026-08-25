OFICIAL: Dragon Ball tendrá dos parques temáticos; esto es lo que se espera de las atracciones que TODO fan quiere visitar

Hace unas horas se dio a conocer una de las noticias MÁS esperadas para los fanáticos de Dragon Ball… Pues se ha confirmado que esta franquicia abrirá dos parques temáticos con lo mejor de todo este universo donde Goku ha conectado con millones de personas por décadas, por lo que nosotros te contaremos todos los detalles.

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A través de los años Goku, Vegeta, Piccolo, Krilin y compañía han hecho imaginar a millones de niños (que posteriormente se convirtieron en adultos) en el universo de estos increíbles guerreros y este cada vez está más cerca de llegar a la realidad, o al menos en un parque temático con lo mejor de esta historia.

Abren parques temáticos de Dragon Ball

El primer parque temático en concretarse será el de Qiddiya (Riad, Arabia Saudita), siendo el que más ha avanzado en su desarrollo, mismo que contará con más de 500 mil metros cuadrados así como 7 áreas temáticas distintas donde se recrearán los escenarios más distintivos de esta saga, tomando en cuenta cada saga como Dragon Ball, Dragon Ball z e incluso Super. Por lo que podemos esperar algunos de los lugares más especiales de nuestra infancia como la Kame House, la Corporación Cápsula, la Torre de Karin entre otros.

Se espera que este primer parque cuente como al menos 30 atracciones mecánicas, donde la atracción estrella del parque, sería un Shenlong de 70 metro de altura simulando una montaña rusa, por lo que poco a poco veríamos de qué va este parque. Además se ha informado que este incluirá hoteles y restaurantes que continuarán con la temática, por lo que podrás comer como todo un Saiyajin.

🚨ALERTE : LE PARC D’ATTRACTION DRAGON BALL dévoile un premier aperçu de la réalisation du lieu ! 😱🐲



Le parc devrait ouvrir en Arabie Saoudite et peut-être en France 🇸🇦🇫🇷 pic.twitter.com/Iy5QWHZAKp — Gaak.fr (@gaak_fr) August 16, 2026

Parque de Dragon Ball en Francia

Los primeros detalles oficiales es que el segundo parque confirmado (por ahora) tendrá sitio en Francia, donde se espera que se encuentre en Cergy-Pontoise, al noroeste de París, el cuál contaría con una inversión de 6,000 millones de euros.

¿Cuándo abre el parque temático de Dragon Ball?

Debido a los avances en la obra, se espera que el parque de Qiddiya en Arabia Saudita abra sus puertas en el 2029 o 2030, aunque por otro lado, el que tendrá lugar en Francia aún es un misterio, pues estaría en fases iniciales.

Este par de noticias han emocionado a todos los fanáticos de Dragon Ball, siendo que a pesar de los años, la franquicia se encuentra en uno de sus momentos más activos y expandiendo la historia poco a poco conectando con nuevas generaciones.