Lanzan terrorífico trailer de “Lizzie Borden”: la nueva temporada de “Monster” será sobre una famosa asesina
“Monster” está de regreso con una cuarta temporada, inspirada en la famosa asesina Lizzie Borden. Conoce todos los detalles sobre la próxima entrega: trailer, fecha de estreno y más.
“Monster” está de regreso. La emblemática serie de antológica de crímenes, a cargo de Ryan Murphy e Ian Brennan, sorprende al lanzar el trailer de su cuarta temporada: “The Lizzie Borden Story”, la cual - como su nombre lo indica - estará basada en la infame asesina de Massachusetts, recordada por ser la única sospechosa en el brutal asesinato de su padre y su madrastra. A continuación, todo lo que tienes que saber al respecto.
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¿De qué tratará Monster: The Lizzie Borden Story? Trailer oficial
La cuarta temporada de Monster se centrará en la historia de Lizzie Borden, la única sospechosa en el asesinato de su padre y su madrastra en Fall River, Massachusetts, en 1892. Esta nueva entrega estará protagonizada por Ella Beatty, quien dará vida a la presunta criminal, y Vicky Krieps, quien interpretará a la empleada doméstica, Bridget Sullivan. El reparto también está compuesto por Charlie Hunnam, quien dará vida al padre de Lizzie, Andrew Borden; y Rebecca Hall, quien será la madrastra, Abby Borden.
Cabe mencionar que esta cuarta temporada también mostrará el caso de Aileen Wuornos, una asesina serial de Florida, a la que dará vida Sarah Paulson. Según adelanta la actriz, su personaje se inspira en la historia de Lizzie para asesinar a seis hombres a inicios de los 90. Con ello, se presentarán dos casos diferentes dentro de la misma entrega. No obstante, la historia principal será la de Lizzie Borden. A continuación, te compartimos el tráiler oficial:
New trailer for Ryan Murphy’s ‘MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY’.— Pop Base (@PopBase) August 20, 2026
Releases September 17 on Netflix. pic.twitter.com/NO4HNWpM7J
¿Cuándo se estrena Monster: The Lizzie Borden Story?
La cuarta temporada de “Monster” llegará a plataformas de streaming el próximo jueves 17 de septiembre.
El verdadero caso de Lizzie Borden
El caso de Lizzie Borden se remonta al 4 de agosto de 1892, cuando Andrew Borden y su esposa, Abby, fueron hallados sin vida tras recibir severos golpes con un hacha. Lizzie, de 32 años, se encontraba en casa al momento del ataque, junto a su empleada doméstica, Bridget. Lizzie fue la única sospechosa del brutal crimen. No obstante, un jurado la declaró inocente casi una década después de los hechos, en 1893.