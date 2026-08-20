Lanzan terrorífico trailer de “Lizzie Borden”: la nueva temporada de “Monster” será sobre una famosa asesina

“Monster” está de regreso. La emblemática serie de antológica de crímenes, a cargo de Ryan Murphy e Ian Brennan, sorprende al lanzar el trailer de su cuarta temporada: “The Lizzie Borden Story”, la cual - como su nombre lo indica - estará basada en la infame asesina de Massachusetts, recordada por ser la única sospechosa en el brutal asesinato de su padre y su madrastra. A continuación, todo lo que tienes que saber al respecto.

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¿De qué tratará Monster: The Lizzie Borden Story? Trailer oficial

La cuarta temporada de Monster se centrará en la historia de Lizzie Borden, la única sospechosa en el asesinato de su padre y su madrastra en Fall River, Massachusetts, en 1892. Esta nueva entrega estará protagonizada por Ella Beatty, quien dará vida a la presunta criminal, y Vicky Krieps, quien interpretará a la empleada doméstica, Bridget Sullivan. El reparto también está compuesto por Charlie Hunnam, quien dará vida al padre de Lizzie, Andrew Borden; y Rebecca Hall, quien será la madrastra, Abby Borden.

Cabe mencionar que esta cuarta temporada también mostrará el caso de Aileen Wuornos, una asesina serial de Florida, a la que dará vida Sarah Paulson. Según adelanta la actriz, su personaje se inspira en la historia de Lizzie para asesinar a seis hombres a inicios de los 90. Con ello, se presentarán dos casos diferentes dentro de la misma entrega. No obstante, la historia principal será la de Lizzie Borden. A continuación, te compartimos el tráiler oficial:

New trailer for Ryan Murphy’s ‘MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY’.



Releases September 17 on Netflix. pic.twitter.com/NO4HNWpM7J — Pop Base (@PopBase) August 20, 2026

¿Cuándo se estrena Monster: The Lizzie Borden Story?

La cuarta temporada de “Monster” llegará a plataformas de streaming el próximo jueves 17 de septiembre.

El verdadero caso de Lizzie Borden

El caso de Lizzie Borden se remonta al 4 de agosto de 1892, cuando Andrew Borden y su esposa, Abby, fueron hallados sin vida tras recibir severos golpes con un hacha. Lizzie, de 32 años, se encontraba en casa al momento del ataque, junto a su empleada doméstica, Bridget. Lizzie fue la única sospechosa del brutal crimen. No obstante, un jurado la declaró inocente casi una década después de los hechos, en 1893.