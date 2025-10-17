¡Como los buenos vinos! Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo muestra el nuevo look del futbolista y enciende las redes

Hace unas horas, la modelo, empresaria e influencer Georgina Rodríguez, quien es la pareja de Cristiano Ronaldo, reveló el nuevo corte de cabello del mítico goleador portugués y ha sorprendido a propios y extraños.

Aunque este tipo de cortes ya los ha usado anteriormente, “El Comandante” no para de sorprender a sus seguidores, pues ha regresado a un estilo que hace tiempo no lucía, dejando ver que el tiempo no pasa para este atleta, pues los año siguen y el delantero luso sigue luciendo joven a sus 40 años.

¿Cómo luce el nuevo corte de cabello de Cristiano Ronaldo?

Al regresar a Arabia tras una exigente fecha FIFA, Cristiano Ronaldo lució su nuevo corte de cabello, mismo que seguramente marcará tendencia como lo ha hecho a los largo de los últimos 20 años, pues su rapado estilo buzz cut es un look que anteriormente “El Bicho” ya ha usado y ha agradado a sus seguidores.

El delantero del Al Nassr se ha mantenido en tendencia respecto a sus cortes de cabello y manera de vestir, donde desde que está en la élite del fútbol ha marcado estilos y tendencias en ya más de una generación, logrando ser uno de los deportistas más seguidos tanto por sus logros deportivos como por su estilo.

¿Cómo pedir el buzz cut, el corte de Cristiano Ronaldo?

Para pedir un buzz cut, debes de estar decidido de la longitud de cabello que quieres dejar, pues este tipo de rapados suelen ser muy cortos.

También es importante que definas el número de máquina que quieres en tu corte o el tipo de rapado, donde puedes elegir entre marcados o desvanecidos (fade) y su altura.

Recuerda que a la hora de elegir un look es importante tomar en cuenta la forma de tu rostro, tu tipo de facciones y el tipo de cabello que tienes, aunque siempre habrá un estilo acercado que te pueda gustar a lo que deseas.