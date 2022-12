Globos de Oro 2023: Ellos son todos los mexicanos nominados.

Este lunes, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood compartió la lista de nominados a los Globos de Oro 2023. Entre ellos, se encuentran tres mexicanos.

¿Quiénes son los tres mexicanos nominados a los Globos de Oro 2023?

Diego Luna quien se encuentra compitiendo en la categoría de mejor actor de serie dramática.

Al respecto, el actor mexicano compartió en sus redes lo agradecido que se sentía de los mensajes que ha recibido y que se siente afortunado de sentir tanto cariño.

Les agradezco mucho tan lindos mensajes. Que fortuna sentir tanto cariño por aquí. #Andor pic.twitter.com/HN6Uxqoq7x — diego luna (@diegoluna_) December 12, 2022

El ser protagonista de “Andor” (Walt Disney Studios Motion Pictures) le valió a Luna una candidatura que tendrá que disputarse con Jeff Bridges ("The Old Man"), Kevin Costner ("Yellowstone"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul") y Adam Scott ("Severance").

¿La nominación de Luna era esperada?

Previo a las nominaciones de este lunes, ya había pronósticos sobre la actuación de Diego Luna en esta producción basada en el universo Star Wars, donde se decía que bien podía valerle una mención en la 80ª edición de los Globos de Oro.

El segundo nominado es...

Otro mexicano nominado es Diego Calva en la categoría de mejor actor de musical o comedia y lo hace de la mano de “Babylon”, un filme que llegará a cines el próximo 23 de diciembre. Calva comparte nominación con Daniel Craig ("Glass Onion: A Knives Out Mystery"), Adam Driver ("White Noise"), Colin Farrell ("The Banashees of Inisherin") y Ralph Fiennes ("The Menu").

Del Toro llega a la 80ª edición de los Globos de Oro con Pinocho.

Del Toro compite con uno de sus filmes más personales y que tan sólo le tomó la mitad de su carrera como cineasta.

Con Pinocho espera llevarse los premios a mejor película animada, mejor banda sonora y mejor canción original.

Pinocho es una coproducción entre Estados Unidos, México y Francia, también fue dirigida por Mark Gustafson y está basada en el cuento de Carlo Collodi, pero ambientada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Guillermo ha tenido grandes logros en ediciones pasadas.

Cabe recordar que el mexicano, Guillermo del Toro se convirtió en el tercer director latino en conseguir el galardón de mejor director con “The Shape of Water” en 2018.