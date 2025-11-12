Hailey Bieber afronta su matrimonio “un día a la vez”, luego que Justin Bieber confirmara las diferencias en la relación

La modelo y empresaria estadounidense Hailey Bieber confesó a la revista GQ que ella y su esposo, Justin Bieber, están enfrentando los problemas de su matrimonio “un día a la vez”. La declaración llega meses después de que el cantante revelara que su relación atravesaba una crisis.

Hailey Bieber se sincera sobre su vida en pareja

La fundadora de la marca de cuidado de la piel Rhode aseguró que se siente “cómoda” al hablar de la situación actual de su matrimonio con el público.

“Ambos sentimos un gran instinto protector hacia nuestro hijo y no creo que eso vaya a cambiar nunca. Nuestra vida es muy pública, así que simplemente iremos resolviendo los problemas cuando llegue el momento. Hoy me siento cómoda con la forma en que compartimos cosas y con la forma en que no las compartimos”, expresó.

La maternidad como mamá primeriza

Hailey y Justin Bieber dieron la bienvenida a su primer hijo, Jack Blues, en agosto de 2024. Desde entonces, han compartido cómo ha cambiado su dinámica familiar. “No creo que haya nada que alguien pueda contarte que te prepare para ser madre hasta que lo vives. Pero me siento mucho más preparada para volver a hacerlo, en comparación con la primera vez, cuando no me sentí nada lista”, confesó Hailey.

La modelo también reflexionó sobre la evolución personal que trae consigo la maternidad: “Suceden tantas cosas, cambian tantas cosas y uno evoluciona de una manera totalmente diferente para la que nunca podría prepararse hasta que lo experimenta”.

Los altibajos del matrimonio

Justin Bieber habló, por primera vez, de las dificultades de su relación en su álbum sorpresa “Swag”, el cantante incluyó la canción “Walking Away”, donde expone los retos de pareja:

“Chica, mejor paremos antes de decir alguna tontería / Hemos estado poniendo a prueba nuestra paciencia / Creo que estaremos mejor si simplemente tomamos un descanso / Y recordamos qué es la gracia. Cariño, no me voy a ir”.

En el mismo tema, Justin reafirma su compromiso con Hailey: “Eras mi diamante / Te di un anillo / Te hice una promesa. Te dije: ‘Cambiaría’ / Es la naturaleza humana / Estos dolores del crecimiento / Y cariño, no me voy a ir”.

Una relación bajo los reflectores

La pareja, que se casó en 2018, ha estado constantemente en el ojo público. Entre la maternidad, los proyectos profesionales y los rumores de crisis, Hailey y Justin Bieber continúan mostrando que su relación se construye paso a paso, con honestidad y resiliencia frente a los desafíos.