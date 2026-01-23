The Bride!, la nueva película sobre la novia de Frankenstein en la que Christian Bale luce IRRECONOCIBLE

El 2026 apunta a ser un gran año para los fanáticos del cine gótico y de terror. Entre los estrenos más esperados se encuentra The Bride! (¡La Novia!, en español), la nueva película de Maggie Gyllenhaal en la que ofrece una nueva versión del clásico de 1935 de “La novia de Frankenstein”. La cinta, protagonizada por Christian Bale y Jessie Buckley, está a escasos meses de estrenarse en México y aquí te tenemos todos los detalles.

¿De qué trata The Bride!, la nueva película de la novia de Frankenstein?

Tal como su título lo indica, The Bride! sigue la historia de la icónica criatura del clásico de Mary Shelley, quien decide buscar una compañera de vida en medio de su soledad. A diferencia de la cinta de 1935, esta revisión se centra en la relación tóxica y el romance explosivo entre la Criatura (Christian Bale) y La Novia (Jessie Buckley). A juzgar por los primeros avances, más allá de una historia de amor disfuncional, Maggie Gyllenhaal nos ofrece un largometraje cargado de estética y estilo único.

Según la sinopsis, la cinta se desarrolla en los años 30, en Chicago. La Criatura, cansada de su soledad, busca la ayuda de una científica para que le encuentre una compañera, dando como resultado la resurrección de una joven que fue asesinada. A continuación, el más reciente tráiler:

Protagonistas nominados al Oscar: Christian Bale y Jessie Buckley

The Bride! cuenta con un elenco de primer nivel. Jessie Buckley, la protagonista de la cinta, cuenta con dos nominaciones al Oscar por The Lost Daughter - también de Maggie Gyllenhaal - y Hamnet. De hecho, la irlandesa se ubica como la favorita a ganar este año en la categoría de Mejor Actriz , donde compite con Emma Stone , Rose Byrne, Kate Hudson y Renate Reinsve. Por su lado, Christian Bale cuenta con cuatro nominaciones de la Academia, ganado una vez como Mejor Actor de Reparto por The Fighter (2011).

La directora Maggie Gyllenhaal también ha sido nominada por la Academia. Una vez por Mejor Actriz de Reparto, por Crazy Heart, en 2009 y otra por Mejor Guión Adaptado, en 2021, por The Lost Daughter. Aunado a ellos, la cinta también cuenta las actuaciones de Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal y Penélope Cruz.

¿Cuándo se estrena The Bride! en México?

The Bride! tendrá su estreno en cines internacionales el viernes 6 de marzo. No obstante, como en México las películas suelen estrenarse un día antes, es probable que la cinta esté en cartelera desde el jueves 5. Por ahora, no queda más que esperar a que los boletos salgan a la venta.