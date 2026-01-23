Kill Bill vuelve al cine en febrero: La versión completa de Tarantino con 4 horas y escenas inéditas: ¿Dónde y cuándo ver?

Más de dos décadas después de su estreno, Kill Bill regresa a los cines: en concreto, Kill Bill : TheKill Whole Bloody Affair, el montaje original concebido por Quentin Tarantino, el cual reúne a las dos entregas en una sola proyección de poco más de cuatro horas y media, en donde se respetará el montaje original concebido por Quentin Tarantino, el cual reúne las dos entregas en más de 4 horas de proyección. El filme supuestamente será exhibido el próximo 19 de febrero, aunque por ahora no es posible conseguir los boletos en su página oficial.

Ahora lee: Es el momento ideal para reírse a carcajadas con las mejores películas GRATIS este 24 y 25 de enero de 2026

¡Cuándo y dónde ver Kill Bill: TheKill Whole Bloody Affair?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Kill Bill: The Bloody Affair llegará a las salas mexicanas el próximo 19 de febrero en cines de Cinépolis y contará con una clasificación R para adultos, por lo que será necesario presentar el INE para comprobar que eres mayor de edad.

Escenas inéditas y cambios narrativos que transforman la historia

Para los fans, uno de los principales atractivos de The Whole Bloody Affair será la inclusión de más de siete minutos de película que aparecieron tras los créditos, en donde la hermana de una de las víctimas japonesas de La Novia inicia una persecución en Estados Unidos. Esta escena, aunque no es esencial para la trama principal, sí amplía el universo de la historia y refuerza el tono excesivo y lúdico del cine de Tarantino.

Con esta expansión, la narrativa cobra mayor fuerza, pues se retiene información clave hasta el final, en donde se revela que la hija de Beatrix Kiddo sigue con vida. Además, el enfrentamiento final se extiende por más de 40 minutos y transforma la venganza en una tragedia emocional .

Por qué esta versión es clave en la filmografía de Tarantino

Kill Bill: The Whole Bloody Affair es en parte una declaración de principios en donde Tarantino rinde homenajes al cine japonés en donde la violencia exagerada se convierte en un lenguaje visual.