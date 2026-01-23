Es el momento ideal para reírse a carcajadas con las mejores películas GRATIS este 24 y 25 de enero de 2026

Si tuviste una semana complicada en el trabajo y quieres olvidarte de todos tus problemas, llegaste al lugar correcto. En Azteca 7 traemos para ti lo mejor del cine a tu hogar, así que relájate y quédate en cama a disfrutar cada una de las películas. Llegó la hora de que conozcas todas las películas gratis que podrás ver sin salir de casa este fin de semana del 24 y 25 de enero de 2026. ¡Ponte cómodo y disfruta!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana el 24 y 25 de enero de 2026 en Azteca 7?

El fin de semana, tenemos algo muy especial para ti: una increíble selección de películas cargadas de mucha comedia y diversión para que te distraigas y disfrutes al máximo como te gusta en la comodidad de tu hogar. Así que prepara tu botana, porque se va a poner muy bueno este fin de semana a través de Azteca 7.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 24 de enero de 2026

Película: Alerta Tiburón - 2:30 PM

Un monstruoso tsunami, en la costa australiana, atrapa a los clientes de un supermercado en el interior del edificio; sin embargo, su mayor problema no será enfrentarse a la inundación ni a los atracadores, sino sobrevivir al grupo de hambrientos tiburones que el tsunami ha traído de las profundidades marinas.

Película: Celular: Llamada desesperada - 4:30 PM

Un joven (Chris Evans) recibe la llamada de una mujer que le dice que ha sido secuestrada y que la van a asesinar muy pronto. Pero el problema no acaba ahí; pronto sus captores buscarán también a su marido y su hijo. Ella necesita ayuda, pero no sabe dónde está y la batería del móvil comienza a agotarse.

Película: Riesgo Bajo Cero - 6:30 PM

Un conductor (Liam Neeson), especializado en terrenos helados, comanda la misión de rescate de unos trabajadores que quedaron atrapados en una mina de diamantes al norte de Canadá. El deshielo será el menor de sus problemas.

Película: Contrarreloj - 9:00 PM

Matt Turner (Liam Neeson), un atareado hombre de negocios estadounidense afincado en Berlín, recibe una llamada de teléfono mientras lleva a sus hijos al colegio: el asiento de su coche está cargado de explosivos que detonarán a menos que haga lo que se le indica.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 25 de enero de 2026

Película: Una esposa de mentiras - 3:30 PM

El cirujano Danny (Adam Sandler) decide contratar a su ayudante Katherine (Jennifer Aniston), una madre soltera con hijos, para que finjan ser su familia. Su intención es demostrarle a Palmer que su amor por ella es tan grande que está a punto de divorciarse de su mujer.

Película: Como si fuera la primera vez - 6:00 PM

Henry (Adam Sandler), biólogo marino, no tiene la mínima intención de comprometerse con nadie hasta que conoce a Lucy, la chica de sus sueños. Sin embargo, hay un pequeño problema: la joven se levanta cada mañana sin recordar absolutamente nada del día anterior.

Película: Son como Niños - 8:00 PM

La muerte de su entrenador de baloncesto durante su infancia provoca la reunión de algunos viejos amigos, quienes se ven en el lugar en el que celebraron un campeonato años atrás. Los compañeros hablan sobre sus esposas y sus hijos, y descubren que la edad no necesariamente va de la mano con la madurez.

Película: Son como Niños 2 - 10:15 PM

Tres años después de la reunión que volvió a unirlo a sus amigos de la infancia, Lenny Feder (Adam Sandler) regresa junto a su familia a su pueblo natal para poder estar más cerca de sus amigos, a los que echa verdaderamente de menos.

¿Estás listo para disfrutar lo mejor del cine a través de Azteca 7?

