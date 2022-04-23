La magia de Harry Potter llega a la pantalla de Azteca 7.

La pantalla de Azteca 7 siempre se ha caracterizado por tener los mejores estrenos en películas y series, y ahora tiene preparada una gran sorpresa para sus fans, ya que próximamente se vestirá de gala con toda la saga de la una de las franquicias más exitosas y rentables del séptimo arte, Harry Potter, una de las más importantes a lo largo de la historia del cine. ¡Estate pendiente!

Harry Potter es una saga de películas basadas en las novelas fantásticas escritas por J. K. Rowling, que narran la vida de un aprendiz de mago llamado Harry Potter, quien llevaba una vida como muggle hasta que descubre la magia y se dispone a estudiarla en la prestigiosa escuela de magia y hechicería de Howgarts, donde conoce a sus inseparables y entrañables amigos (Hermione Granger y Ron Weasley).

Los tres magos deberán sortear infinidad de obstáculos y aventuras en su lucha por detener al Señor Tenebroso (Lord Voldemort), quien asesinó a los padres de Harry Potter y ha regresado para apoderarse de la escuela de magia y del mundo.

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El mundo mágico de Harry Potter comenzó en el año 2001 con el lanzamiento de “Harry Potter y la Piedra Filosofal”, seguida de siete largometrajes más: “Harry Potter y la Cámara Secreta” (2002); “Harry Poter y el Prisionero de Azkaban” (2004); “Harry Potter y el Cáliz de Fuego” (2005); “Harry Potter y la Orden del Fénix” (2007); “Harry Potter y el Misterio del Príncipe” (2009), sin olvidar la séptima y última cinta que se dividió en 2 partes: “Hary Potter y las Reliquias de la Muerte” (2010 y 2011).

El reparto principal de la saga estuvo conformado por Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron), Emma Watson (Hermione), Robbie Coltrane (Hagrid), Richard Harrid (Dumbledore), Ralph Fiennes (Voldemort) y Alan Rickman (Snape), todos ellos estuvieron presentes durante las ocho cintas de la franquicia.