Geraldine Fernández mintió sobre haber trabajado con Studio Ghibli

Hace unos días fue la gala de los Globos de Oro, donde Studio Ghibli salió ganador de una estatuilla por “El niño y la garza”, de ahí, Colombia explotó y el talento de Geraldine Fernández, una ilustradora, recorrió los rincones de internet, hasta que descubrieron una retorcida historia... ¡Te cuento!

La Tortuga Niña hizo una aparición especial entre todos sus fanáticos.

¿Quién es Geraldine Fernández?

Seguro que en TiktTok o en un hilo de X (Twitter) has visto el nombre de Geraldine Fernández. Geraldine es una ilustradora de Barranquilla, Colombia, quien hizo un máster en Tokio y gracias a ello, la invitaron a participar como freelance para Studios Ghibli... Hasta ahí la historia va bien, ¿verdad? Lo cierto es que aunque Geraldine parecía haber cumplido el sueño de cualquier fan o ilustrador por trabajar con un estudio de esa magnitud, tal vez había algo atrás de toda esa ilusión.

¡Así se vivióla Mole 2023 con Planeta Ánime!

El talento de la colombiana llegó a oídos de muchos editores e internautas, quienes se volvieron locos por obtener una entrevista con Geraldine.

¿Qué dijo Geraldine Fernández sobre su trabajo en Ghibli?

Como te mencionamos, Geraldine aceptó dar varias entrevistas, incluso conferencias para hablar de lo orgullosa que estaba de haber trabajado con un estudio tan grande como lo es Ghibli. Todos comenzaron a hacerla viral, pues según lo que dijo, los primeros 15 minutos de la película habían sido ilustrados completamente a mano por Fernández. La ilustradora comentó que había hecho más de 25,000 fotogramas, es decir, que había ilustrado 25,000 papeles para la historia de “El niño y la garza”, ¡es demasiado trabajo!

Ellos le dan voz a los personajes de Dragon Ball Z, ¡checa más aquí!

Pero Geraldine Fernández no contaba con que los internautas comenzaran a buscarla en la red, por lo que se dieron cuenta de que en los créditos de la película no aparecía su nombre y que, incluso, su perfil laboral decía que trabajaba para una vidriería, así que comenzaron a sospechar de que algo escondía la barranquillera.

¿Trabajó o no con Studios Ghibli?

La verdad es que aún no se sabe, pues estamos entre el sí y el no, ya que el hostigamiento comenzó a llegarle por todos lados, ya que la gente descubrió que no había trabajado para el estudio, no al menos como lo describió. Resulta que Geraldine Fernández ha mencionado también que “sí participó, pero solo hizo 200 fotogramas” y que tal vez “exageró".

Incluso, para que el hostigamiento parara de llegarle, la colombiana se comunicó con el estudio para que le dieran algún certificado de que había trabajado para ellos. Según cuenta la chica, Studio Ghibli le proporcionó un certificado, pero no quiere mostrarlo para evitar que sigan molestándola, ¿tú qué opinas?