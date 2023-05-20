¡Ellos son los que dan voz a los personajes de Dragon Ball Z!

La historia de Goku a lo largo de las sagas de Dragon Ball han sido de las más épicas a lo largo de toda la historia del anime, y se ha convertido en una franquicia con miles y miles de fans que siempre están al pie del cañón para reconocer todo el trabajo de las personas que participaron para traer a latinoamérica a Goku y compañía.

Y entre casas distribuidoras, agentes y cientos de personas involucradas en este trabajo se encuentran aquellos quienes prestaron su talento para que las personas hispanohablantes pudieran ver a sus personajes favoritos hablar en español.

Gracias a los actores de doblaje, Dragon Ball Z llegó a México en septiembre de 1997, y a partir de ese entonces se convirtió en uno de los títulos más aclamados en el género del anime.

¿Quiénes son los actores que hacen el doblaje al español de Dragon Ball Z?

Aquellos que son muchísimo más reconocidos definitivamente son quienes dan su voz para Vegeta y Goku, René García y Mario Castañeda, respectivamente, sin embargo, existe un gran cast que tiene la misma importancia que estos dos profesionales.

Por ejemplo Gohan tiene la voz de Laura Torres, quien también hizo la voz de Goku y de Goten en sus etapas de infancia. A Piccolo lo interpreta Carlos Segundo, y que también a hecho a Kamisama. Por otro lado, la actriz Rocío Garcel además de haber prestado su voz para cientos de personajes, también es quien interpreta a Bulma.

El conocido actor de doblaje Eduardo Garza le da vida al querido Krilin, no solo en Dragon Ball Z, sino también en Dragon Ball Z Kai y Dragon Ball Super. El maestro Roshi fue interpretado por el ya fallecido actor Jesús Colín. Ricardo Hill dobló a Kaiosama, tanto en Dragon Ball Z como en Dragon Ball Super, Dragon Ball Z: Kai y la película Dragon Ball Z: La batalla más grande del mundo está por comenzar.

Patricia Acevedo es Milk y también le da voz a Chaoz dentro de la franquicia de Dragon Ball, mientras que Humberto Solórzano interpreta a Raditz en Dragon Ball Z y Dragon Ball Z Kai, y Nappa tiene la voz original de José Luis Castañeda, quien posteriormente volvería a hacer ese personaje en Dragon Ball Super: Broly.

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