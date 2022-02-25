FOTOS | El calvario de Julia Roberts en Un Lugar Llamado Notting Hill.

Que los protagonistas de la película tengan excelente química frente a las cámaras es esencial, ya que es la principal manera en la que los fanáticos se enganchan por completo; y una de las historias que justamente refleja eso es nada menos que ‘Un lugar llamado Notting Hill’, con Julia Roberts y Hugh Grant en los roles principales; sin embargo, varios años después del estreno de este filme, salieron a la luz varios detalles que nadie imaginaba.

Y es que parecía todo perfecto en la pantalla grande, incluso muchos fans fantasearon con tener una relación igualita a la de William Thacker (Hugh), el dueño de la librería ubicada en Notting Hill, y la actriz Ana Scott (Julia), la afortunada a la que cada día tratará de enamorar.

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Pero ¿qué tan complicado sería enamorarte de una celebridad? Resulta que aquello fue mucho más difícil de lo que se reflejaba en el cine, y que uno de los protagonistas no la pasó nada bien durante el rodaje, sobre trodo en las escenas en las que su interacción debía ir más allá.

De hecho, cuenta la leyenda que fue mutuo el malestar y que uno de ellos le hizo una grosería al otro con un comentario terrible. ¡Desliza nuestra galería y entérate!

¿Quéééé? Así es, muy padre y todo, pero lo cierto fue que ocurrieron muchas cosas detrás de los protagonistas de Un lugar llamado Notting Hill, que distan mucho de querer tener una relación como la de ellos.

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¿Quién se portó mal en el rodaje?, ¿qué fue lo que en realidad pasó? Mucho amor en pantalla, pero cuando te enteres de lo que sentían los protagonistas de esta peli, ya no vas a ver con los mismos ojos de romanticismo esta historia.



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