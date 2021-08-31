Este es el final de Mujer Bonita que Julia Roberts se negó a filmar.

Mujer Bonita es una de las comedias románticas más famosas de los noventas, ya que la química entre Edward y Vivian continúa inspirando al público de todas las edades.

La película, dirigida por Garry Marshall, le valió un Globo de Oro a Julia Roberts en la categoría Mejor Actriz de Comedia en el año 1991.

Por si fuera poco, la estadounidense también se llevó una nominación a los Premios Oscar y otra a los Premios BAFTA.

Sin embargo, la artista pensó en renunciar a su papel de Vivian Ward por el fuerte final que los productores crearon para la cinta.

La celebridad, de 53 años, concedió una entrevista para el portal Variety, donde confesó que el primer final pensado para Mujer Bonita, no fue de su agrado.

“Tiraban a mi personaje del coche, le arrojaba el dinero encima, como pago de sus servicios prestados, y Edward Lewis se alejaba, dejándola en un callejón abandonado y oscuro”, confesó Julia Roberts para el mencionado medio de entretenimiento.

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¿Por qué Julia Roberts decidió aceptar el protagónico de ‘Mujer Bonita’?

Los derechos de Mujer Bonita fueron comprados por Disney, compañía que adaptó el guion y el final al público juvenil.

Disney buscó a Julia Roberts para ofrecerle el papel de Vivian Ward con un final mejorado, por lo que la actriz aceptó sin pensarlo.

Según la estadounidense, el nuevo guion de Mujer Bonita se ajustó más a sus ideales y valores, por lo que aceptó rodar el proyecto sin ningún problema.

Julia Roberts dio uno de los pasos más grandes en su carrera artística, ya que su papel de Vivian se volvió un icono en la industria cinematográfica.

Y aunque la actriz tiene un repertorio de papeles que han marcado su carrera profesional, su protagónico en Mujer Bonita marca un antes y después en su reconocida trayectoria.

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