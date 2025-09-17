¿El k-pop liderará el Super Bowl 2026? Esta es la lista de los candidatos que podrían encabezar este evento de la NFL

Así como comienza a descongelarse Mariah Carey para Navidad, así comienzan a calentarse las cosas para el Super Bowl del 2026, y es que ya estamos a pocos meses tanto para saber qué equipos pasarán a la final de la NFL, como de saber quién o quiénes encabezarán el show de Medio Tiempo, una plataforma mundialmente conocida que catapulta mucho más a los artistas que se presentan en ella.

En redes sociales, especialmente X, se ha comenzado a viralizar la conversación de aquellos que podrían estar en el Super Bowl LX, y no todo se trata de Taylor Swift, pues fuertes rumores aseguran que el k-pop se va a apoderar de este espacio.

BLACKPINK es uno de los grupos de k-pop más sonados para este evento que además de deportivo ya se ha convertido en centro de entretenimiento, y según estos rumores se estaría hasta confirmando que interpretarían el sencillo con el que el grupo regresó: JUMP, además de decir que el escenario y la ambientación estaría de tal forma que simularía un rave masivo, fiestas que se han puesto muy de moda últimamente.

Por otro lado se encuentra BTS, otro de los grupos de k-pop más reconocidos a nivel internacional, quienes muy recientemente se han reencontrado después de que sus integrantes estuvieran cumpliendo su servicio militar en Corea del Sur. Además de ser apoyados por toda su audiencia, Billboard sacó un top 10 de los artistas que deberían encabezar el Medio Tiempo, incluyendo en el número 6 a BTS.

¿Qué otros artistas podrían encabezar el Medio Tiempo del Super Bowl 2026?

Lejos del mundo del k-pop, hay otros artistas que también están siendo impulsados por Billboard y la comunidad que sigue todas las noticias alrededor del Super Bowl. El top 10 que lanzó este medio de comunicación va así:



10 Lady Gaga

9 Mariah Carey

8 Justin Bieber

7 Drake

6 BTS

5 Green Day

4 Metallica

3 Post Malone

2 Jay-Z

1 Taylor Swift

¿Tú a quién te gustaría ver en el Super Bowl 2026?