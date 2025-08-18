Estas teorías señalan que Taylor Swift ofrecerá el Show del Medio Tiempo del Super Bowl LX

Tras el anuncio de su nuevo disco “The Life of a Showgilr”, los fans de Taylor Swift se han mantenido a la expectativa de cualquier nueva noticia de la cantante y han comenzado a especular sobre su participación en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX.

Aún cuando no hay algún anuncio sobre alguna próxima gira o alguna presentación, diversas teorías sugieren que Taylor ofrecerá el show de Medio Tiempo y por más descabellado que suene, cada vez tiene un poco más de sentido por “las pistas” que ha dejado poco a poco.

¿Cuáles son las pistas que confirman que Taylor Swift cantará en el Medio Tiempo del Super Bowl?

Su constante enfoque en el “sourdough”: Durante el podcast New Heights con Travis y Jason Kelce: Taylor dijo que el 60% del tiempo piensa en el “sourdough” (pan fermentado) y los fans lo conectaron con el Super Bowl LX (edición 60) que se llevará a cabo en el Estadio Levi’s, hogar de los 49ers, cuyo mascota es Sourdough Sam SB.



El trofeo Lombardi y elementos relacionados con el Super Bowl en el fondo. Durante el podcast. Sabemos que los hermanos Kelce han sido campeones, pero la manera en cómo se acomodaron algunos elementos, despertaron la atención de los fans.

Su referencia a los “47 segundos”. Taylor agradeció a Jason por “gritar durante 47 segundos”. Dato que los fans interpretaron que ese número coincide con el concierto número 47 de su Eras Tour, que tuvo lugar en el Estadio Levi’s, el mismo lugar del Super Bowl.

Numerología: 13, 47 y 60. Si haces la cuenta: 4 + 7 = 11, y al sumarle el número favorito de Taylor (13), resulta 24 — aunque la conexión exacta es menos clara; en otros análisis se insiste en cómo múltiples números se entrelazan, como el 13 ligado a Travis Kelce (ya en su temporada número 13).

Los famosos “Easter eggs” de Taylor. La cantante suele destacar por sus “Easter eggs”/referencias y secretos ocultos en sus videos, letras, contenido en redes.

Cambio de patrocinadores: En ediciones pasadas estuvo descartada su participación en el Super Bowl debido al patrocinio exlusivo de Pepsi con la NFL, vínculo que venció hace poco.

Mercados de apuestas reaccionando. Las casas de apuestas han comenzado a ajustar sus probabilidades: de un 6 % inicial, ahora se habla de un 59–65 % de posibilidades, con más de $272,000 ya apostados a favor de Taylor.

¿El nuevo disco de Taylor Swift vendrá con una gira?

‘The Life of a Showgirl’ llegará el próximo 3 de octubre en lo que será uno de los lanzamientos musicales más esperados del año, sucediendo al último trabajo de Swift, “THE TORTURED POETS DEPARTAMENT” (2024), disco que fue muy bien recibido por el público y la crítica y swifties del mundo ya esperan el anuncio de un posible tour mundial que promocione dicho lanzamiento.

And, baby, that’s show business for you. New album The Life of a Showgirl. Out October 3 ❤️‍🔥https://t.co/rIaG2Ezo7Z



Album Producers: Max Martin, Shellback and Taylor Swift

📸: Mert Alas & Marcus Piggott pic.twitter.com/QRzLbLpnUS — Taylor Swift (@taylorswift13) August 13, 2025

¿Cuándo será el próximo Super Bowl?

A pocos días de que inicie la nueva temporada de la National League Football, lo único que sabemos es que el próximo Super Bowl tendrá como sede el Levi’s Stadium de Santa Clara, California el próximo 8 de febrero de 2026. ¿Volverán los Kansas Chiefs de Travis Kelce a la gran final?