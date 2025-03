¡Del escenario al cine! ¡No te pierdas el estreno de ZEROBASEONE: The First tour

El k-pop llegó para quedarse y está dando la vuelta por el mundo entero y gracias a la aceptación del público, las agrupaciones surcoreanas como ZEROBASEONE, presenten su primera película de concierto titulada ‘ZEROBASEONE: The Firts Tour ‘, en los cines de México.

Este film permite a los fans tener un acercamiento más profundo con la boy band, reviviendo grandes momentos de su primera gira mundial.

¿De qué trata la película, ‘ZEROBASEONE: The Firts Tour '?

Este filme captura los momentos más intensos de la gira mundial de ZEROBASEONE, donde más de 140,000 fans, se dieron a la tarea de asistir para corear junto a la banda surcoreana sus mejores éxitos. Sin embargo, no solo veremos momentos clave de la gira, como las presentaciones en vivo de temas como: “In Bloom”, “Feel the POP” y “GOOD SO BAD”, ya que también nos comparten contenido exclusivo detrás de cámaras y entrevistas íntimas con todos los miembros, los cuales dejan ver una parte de una alma y cómo fue su experiencia durante la gira.

¿Quiénes conforman el elenco?

El elenco está compuesto por los nueve integrantes de ZEROBASEONE:



Sung Han Bin

Kim Ji Woong

Zhang Hao

Seok Matthew

Kim Tae Rae

Ricky

Kim Gyu Vin

Park Gun Wook

Han Yu Jin

¿Dónde y cuándo se puede ver la película, ‘ZEROBASEONE: The Firts Tour '?

Este filme llega a los cines de todo el mundo a partir del jueves 13 de marzo. En México formará parte de la cartelera de los cines más importantes.

No puedes dejar pasar esta oportunidad única para experimentar la emoción de la gira mundial de ZEROBASEONE en la pantalla grande, disfrutando de sus actuaciones en vivo y descubriendo momentos inéditos que reflejan la dedicación y pasión del grupo por su música.