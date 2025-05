Tu actor favorito de K-drama puede estar por enlistarse al servicio militar

Sabemos que amamos a nuestros oppas de los k-dramas con todo el corazón, pero también sabemos que llega un momento en la vida de todo idol y actor coreano donde tienen que dejar los reflectores y cumplir con su deber, el servicio militar obligatorio. Desde 1957, todos los hombres surcoreanos deben cumplir con este mandato, y sí, eso incluye a nuestros actores favoritos.

Este 2025 no será la excepción, y varios actores tendrán que hacer una pausa en sus carreras. Uno de los que más ha roto corazones con esta noticia es Cha Eun-woo.

Cha Eun-woo

Sí, leíste bien, pues Cha Eun-woo, nuestro príncipe de los k-dramas, quien debutó como idol del grupo ASTRO y luego conquistó nuestros corazones en dramas comoMy ID is Gangnam Beauty y A Good Day to Be a Dog, está por iniciar su servicio militar. Nacido el 30 de marzo de 1997 bajo el nombre Lee Dong-min, el actor ha demostrado que el talento y la belleza pueden ir de la mano.

El pasado 9 de mayo se anunció que ya ha realizado los trámites necesarios, ya que está por alcanzar el límite de edad para enlistarse según la ley coreana. Aún se está esperando la confirmación oficial, pero se espera que el 29 de mayo se dé a conocer si finalmente se incorpora. Si es aceptado, Cha Eun-woo suspenderá sus actividades por aproximadamente 18 meses. ¡Lo vamos a extrañar muchísimo!

Song Kang

Song Kang, conocido por protagonizar dramas como Nevertheless, Love Alarm y Sweet Home, también se encuentra actualmente en servicio militar. Aunque su ausencia ya se siente, la de Cha Eun-woo sin duda será un golpe fuerte para todos los fans.