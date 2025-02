En el capítulo 12 de No Soy un Robot, el destino teje una historia de amor entre dos almas aparentemente opuestas, pero profundamente conectadas. Min Kyu, atrapado por sus propias inseguridades y temores, sigue a Ji Ah, y, sin querer, se ven encerrados en una bodega helada en pleno invierno. El frío, que no solo recorre el espacio físico, también se cuela en sus corazones, pero la calidez de sus emociones empieza a sanar las grietas que ambos guardan en su interior. La situación, aunque difícil, los obliga a enfrentarse a lo que sienten el uno por el otro, despojándose poco a poco de las capas de mentiras que los separan.

Ji Ah, luchando con el peso de sus propios sentimientos, trata de mantener la calma mientras la incertidumbre la consume. A pesar de su miedo a que su verdadero yo se revele, su instinto la lleva a cuidarlo, a proteger su calor en una noche llena de vulnerabilidad. Sus corazones laten al unísono, como si sus circuitos emocionales se conectaran en una danza de confianza y afecto, mientras comparten una comida sencilla que, en ese momento, se convierte en un símbolo de intimidad.

Min Kyu, por su parte, abre su corazón, revelando su historia de amor con AG3, un amor que lo ayudó a sanar sus heridas más profundas, a mejorar, y a liberarse del yugo de su alergia y su desconfianza hacia los demás. En ese espacio, Ji Ah, con una dulzura que solo ella sabe transmitir, le da un consejo que trasciende los límites de lo físico, diciéndole que guarde los recuerdos, que deje que el tiempo cure lo que el amor no pudo sanar. En esas palabras, el mensaje no solo es para Min Kyu, sino también para ella misma, pues su corazón late por él, aunque aún no lo ha aceptado por completo.

Pero el giro inesperado llega cuando Min Kyu, observando el collar de su madre en el cuello de Ji Ah, la ve no solo como una humana, sino como una pieza clave en su rompecabezas emocional. La desconexión se activa, y sus circuitos de confianza se ven desbordados por la duda. El temor y la confusión lo envuelven, reabriendo heridas del pasado y poniendo en peligro la estabilidad emocional que había alcanzado.

Así, el amor entre ellos se convierte en una batalla de sentimientos y programación, donde los corazones humanos y los algoritmos se entrelazan, pero donde el verdadero reto será, como en todo buen código, depurar las fallas y permitir que el amor fluya, sin importar las diferencias entre lo que se siente y lo que se es.